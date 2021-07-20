正妹博士「愛上Pepper機器人」！辭工作同居...父母崩潰：無法理解

▲太田智美在見到Pepper的第一眼就對它一見鍾情。（圖／翻攝自推特／@tb_bot）

實習記者高琳景／綜合報導

科技日新月異，已有許多「機器人產品」被運用在日常生活裡，不過這也使得人與人之間有著一種「科技冷漠」。日本即有一名女博士對機器人（Pepper）一見鍾情，不僅和三部機器人生活在一起，甚至還為了機器人辭去工作，只為了24小時能陪伴、照顧它們，而她的父母對女兒的這種舉止則感到崩潰不已。

日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた》最近採訪了這名女博士太田智美。她表示，自己原本對機器人不感興趣，某次因為工作認識了Pepper機器人後，便深深被它們吸引，7年前她花了57萬日元（約新台幣14.5萬）購買了第一台Pepper機器人，在開箱的那一刻就對它一見鍾情，甚至還多購入了2台Pepper來陪伴她，不僅每天會和它們談心，在睡覺時也會把Pepper們放在一旁來陪伴她就寢。

原本是上班族的太田智美，因為害怕沒時間陪伴Pepper，於是毅然決然的辭去工作，甚至還為了它們考進慶應大學研究Pepper機器人的博士班，只為了藉此多了解它們一些。

太田智美也經常將她和3台Pepper的日常生活分享至推特（@tb_bot），不僅會用推車帶它們外出散步、逛街和搭新幹線等，就連每天的的晚餐時間，太田智美也會帶著Pepper和爸媽共進晚餐。而當別人問起Pepper時，她總是大方地說，「它們是我的家人」。

不過，太田智美的父母一直不能接受女兒的改變，對於她的舉止感到非常尷尬和無奈，無法理解為何女兒會對機器人這麼著迷。

▲太田智美經常在社群網站分享，她和Pepper的日常生活。（圖／翻攝自臉書／Tomomi Ota）

據了解，2014年推出的Pepper機器人，是第一款能辨識人類情感的人型機器人，身高1.2公尺的它擁有人臉和雙手，其中胸前的螢幕面板能發出聲音，讓機器人能和人類互動。