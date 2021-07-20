戴資穎擠3顆星旅館　官員被爆睡4.6星飯店！每晚房價曝光

記者崔子柔／綜合報導

東京奧運中華代表團19日搭機赴日備賽，卻爆出讓選手搭乘經濟艙一事，隨後又遭網友抨擊，讓「世界球后」戴資穎住在評價三顆星的旅館。時代力量立院主任賴嘉倫查詢指出，官員們則住在評價四星飯店，每晚平均要價5千至6千元台幣。

▲官員與選手入住不同等級飯店。（圖／左，翻攝自Miraru東京新宿West官網。右，翻攝自戴資穎ig）



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賴嘉倫昨日在臉書發文表示，「根據國訓中心2019考察報告及媒體報導指出，簽約確定設置3個中繼站」，包括「賽中工作團將下榻鄰近選手村的Miraru東京新宿West飯店，共15個房間，羽球代表隊將下榻Marroad飯店，共13個房間，距離比賽場地約10分鐘，射擊代表隊將下榻大宮瑪洛德酒店，共10個房間，另外包下東京媽祖廟民宿」。

▲賴嘉倫發文。（圖／翻攝自Facebook）

「若住宿安排沒有變動，那～選手住3星飯店，賽中工作團（高官）住4星飯店及媽祖廟民宿」，賴嘉倫表示，「為何不安排住一樣星等的住宿呢？希望體育署跟體協好好說明清楚」。

根據賴嘉倫查詢的資料，羽球代表隊入住的Marroad飯店在Google評錀顯示3.3顆星，從戴資穎PO出的照片可見為雙人房，每晚不用3千元，而官員入住的Miraru東京新宿West飯店則有4.6顆星評價，最便宜房價一晚4659元，平均房價則是5千元至6千元。

對於外界評論，隨代表團前往東京的體育署競技組長藍坤田回應，下榻處以選手健康安全為第一考量，此飯店是目前離羽球競賽場館最近的一間，經考察審慎評估後，適合做為羽球代表隊下榻地點。