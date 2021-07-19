直擊高雄「暴雨吞車」！鹽埕水位達半個輪胎高　馬路慘變漂漂河

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局稍早發布豪雨特報，今（19）日高雄市有局部大雨或豪雨，不少地區傳出淹水狀況，包含鹽埕區、苓雅區、三民區、新興區、鳥松區、鳳山區都有傳出淹水災情，鹽埕區七賢三路及華興路一帶每逢大下雨就容易淹水，這次道路又成汪洋一片。

▲鹽埕區七賢三路淹水 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鹽埕區七賢三路淹水 。（圖／記者吳世龍攝）

氣象局針對「高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時00分止，並發布國家級警報的防災告警訊息，提醒當地民眾所在地區即將發生大雷雨。而高雄市鹽埕區七賢三路及華興路一帶，黃滾滾的泥水淹滿道路，不少機車騎士只能涉水而過，有些較低窪的地方，水淹到機車約半個輪胎高，連一旁彩券行及家具行水也淹到門口，由於這裡地勢低，只要雨下太快太急就容易積淹水，當地居民見怪不怪。

▲整條路被黃泥水淹沒 。（圖／記者吳世龍攝）

根據水利局統計，包含鹽埕區、苓雅區、三民區、新興區、鳥松區、鳳山區、鼓山區、大寮區都有傳出淹水災情，截至19日18時30分，共有18件積淹水災情通報，有些地方積水甚至一度到快40公分。截至19時20分，共累計20件災情通報。

▲機車騎士涉水而過 。（圖／記者吳世龍攝）

時間對我們來說完全沒用！



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