疫苗能不能混打？張上淳公布「最新研究」：A+B≠A+M

記者嚴云岑／台北報導

疫苗是否能混打？國人都關心。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，國外已有不少A（AZ）+B（BNT）研究，效果也的確比A+A理想，近期國外也有小規模A+M（莫德納）研究，發現後者效果的確較高，疫苗諮詢小組近期會召開會議，討論是否開放AZ+莫德納注射。

張上淳表示，在先前AZ加上BNT混打研究報告出爐後，指揮中心疫苗諮詢小組就做過討論，討論過程為意見表述，但通常都是用共識決，而不是投票決議。先前會議經過溝通討論後，專家都認同A+B施打模式，一定比A+A更理想，但是否能直接延伸，變成A+M（莫德納），因為現在沒有實證資料，也無法直接推論。

張上淳提到，為了確認混打可行性，國內已著手進行A+A、A+M與M+M研究，預計3個月有結果。國外近日也有小規模A+M研究，80幾人受試者，30幾個事A+A、50幾個是A+M，的確看來後者效果比前者好，疫苗諮詢小組近期也會召開會議，去看是否要進行A+M注射。

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張上淳也說明國內臨床試驗方式，混打者接種完第二劑後，會隔2個禮拜抽血驗抗體，之後1個月、3個月再抽一次，如果結果較快出爐，會盡快提供給疫苗諮詢小組（ACIP）參考。

指揮官陳時中也補充，如果未來真的開放混打，不是為了衝高AZ疫苗打氣，每種藥物都有一定副作用，且不會馬上顯現，國外施打狀況、相關臨床報告都極具科學價值，不是短時間內就可以明白，會從科學麵幫大家做最好的判斷。