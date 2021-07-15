劉結一：祖國統一是新時代中華民族偉大復興的必然要求

▲ 「攜手圓夢─兩岸同胞交流研討活動」今天在上海開幕。（圖／與會者提供）

記者趙禕/上海報導

一場由大陸海峽兩岸關係研究中心和部份台灣團體共同主辦的首屆「攜手圓夢─兩岸同胞交流研討活動」今天在上海開幕，大陸國台辦主任劉結一在致詞時表示，中華民族偉大復興的中國夢凝聚了國家追求、民族嚮往和人民期盼，是兩岸同胞共同的夢想，而祖國統一是新時代中華民族偉大復興的必然要求。大陸十四五規劃和2035年遠景目標的機遇廣闊，歡迎台灣同胞積極參與，共同做兩岸融合發展的實踐者、貢獻者和受益者。

本次會議以「從百年變局看中華民族偉大復興」為主題，針對「百年變局與兩岸關係」、「民族復興與祖國統一」、「攜手圓夢與青年擔當」等內容進行討論。包括國臺辦主任劉結一、上海市委書記李強、新黨前主席郁慕明、勞動黨主席吳榮元、台灣資深媒體人黃智賢、中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典等，來自海峽兩岸及港澳地區政黨和團體負責人、專家學者、社會各界人士、青年代表一百多人與會。

國台辦主任劉結一針對中共總書記習近平在中共百年党慶講話中關於解決台灣問題、實現祖國完全統一的目標任務，進一步闡述。國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢不可阻擋，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷。實現祖國統一符合包括台灣同胞在內的全中國人民的根本利益，廣大台灣同胞要認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，共同維護祖國和平統一前景，共同推進祖國和平統一進程。

▲ 國台辦主任劉結一致詞。（圖／與會者提供）

劉結一說，台獨是兩岸關係緊張動盪的根源，煽動激化兩岸對立對抗，阻撓破壞兩岸交流合作，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，企圖把台灣民眾裹挾上台獨戰車，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力；兩岸同胞要堅決反對任何台獨分裂圖謀，共同制止外部勢力干擾破壞的陰險圖謀，共同維護中華民族根本利益，共同維護台海和平穩定。

劉結一提到，眾多台灣同胞積極投身大陸經濟社會建設，在大陸投資興業、增資擴產，實現了人生價值與事業發展；今年前5個月，大陸實際使用台資同比增長近五成，證明兩岸經濟脫不了鉤、兩岸連結斷不了鏈。大陸持續發展進步是引領兩岸關係發展的決定性力量，將繼續以兩岸同胞福祉為依歸，以通促融、以惠促融、以情促融，持續探索海峽兩岸融合發展新路，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的政策措施。歡迎大家抓住新發展階段的機遇，積極參與大陸高品質發展和經濟社會各項創新事業，共同做兩岸融合發展的實踐者、貢獻者和受益者。

前中國國民黨主席洪秀柱透過視頻在會議上表示，自從新冠疫情暴發到現在，越來越多民眾看到民進黨操縱民意、操縱意識形態搞分裂，把防疫失敗責任推給大陸。她表示，大陸已經施打了13億劑次疫苗是事實，供應世界90個國家和地區也是事實，台灣當局不要再搞政治防疫，唯有疫苗管道來源多元，台灣民眾的生命才有保障。針對台獨，洪秀柱表示，要勇敢表態發聲，不能再隱忍沉默，不能讓台灣民間支持統一的力量被削弱，統一的力量被隱藏。

▲ 來自海峽兩岸及港澳地區政黨和團體負責人、專家學者、社會各界人士、青年代表一百多人參與討論。（圖／與會者提供）