只有2種人不能打AZ！還在挑？　美女醫氣壞：不要搞得像要廝守終生

▲疫苗已開放18歲以上國人登記意願，你還在挑疫苗嗎？（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心開放18歲以上國人可進行疫苗施打意願登記與預約，截至昨（14）日下午5點為止，意願登記總人數達664萬，其中只登記AZ僅12.8萬人，占總登記人數1.93%，同時登記AZ和莫德納為260.8萬人，至於只願意打莫德納者則高達390.7萬人，超過50%。美女醫師許書華提醒只有2種人不能接種AZ，罕見說重話，「打個疫苗不要搞的挑老公老婆要廝守終生一樣」。

指揮中心指揮官陳時中在昨日記者會中表示，防疫是全民一體，有疫苗就要打，這是最重要的基本原則，但因為現在有不同訊息影響，所以造成大家想要有選擇，這也沒辦法，因此現在就把既有能拿到的量盡量讓想打的人先打到，不想要的只好等。他也強調，「既有的疫苗有多少就鼓勵大家能打盡量打，若還要等就讓想打的人趕快打。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美女醫師許書華已接種AZ疫苗，要大家別再挑疫苗了。（圖／截自許書華醫師粉專，記者林敬旻攝）

根據疾管署資料顯示，不適合接種疫苗者包括：「對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或打完第一劑後發生立即過敏反應者。」近來網路熱議AZ疫苗保護力僅70%，不敵莫德納94%，對於其可能引發的強烈副作用心生畏懼，因此選擇「疫苗廠牌」的現象相當明顯。

家醫科醫師許書華13日在粉專指出，許多人詢問疫苗登記平台開放18歲以上國人都可登記，「要不要選AZ打一打？」她直言除了有禁忌症要避開，實在想不到有其他理由不打，但也懶得再對「感覺」喊話。台灣大部分醫護都打AZ，另外也列舉陳時中、蘇貞昌、張上淳、陳其邁、連戰、丁守中、黃昭順、英國女王及德國總理都是打AZ疫苗，不解「這有什麼好不打的？」

▲指揮官陳時中已在3/22接種完第一劑AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

許書華以理性、科學上來看，現在市面上疫苗對住院與重症的預防都有很好的保護力，以英國為例，接種最多的是AZ疫苗，對於Delta變異株也有好的保護效力，「這不就是很重要的目標嗎？」已知不同疫苗臨床實驗結果不能相比，但實際上AZ與BNT保護力差不多，打完第一劑21天後，分別有61%及66%保護力，打完第二劑可達79%和80%保護力，真的差不多。

至於真正不能打AZ疫苗的人，許書華說，只有「血栓合併血小板低下症後群」和「肝素引起的血小板低下」的患者不要打。她也罕見說重話，「有機會打疫苗就快打啊。不是嗎？不要河邊撿石頭，挑到後來什麼都沒有，打個疫苗不要搞的挑老公老婆要廝守終生一樣。」病毒不等人，現在能打的就是最好的疫苗，呼籲國人盡快接種。

許書華補充說道，「看診已經有人問『我看到有圖寫慢性病不能打AZ是真的嗎？』差點整個桌子翻起來。假的假的假的假的假的假的假的，有看到任何謬論麻煩傳給我。讓我集中在上面畫個大叉叉。」