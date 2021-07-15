2021畢業歌／南英商工《時光機》

《時光機》

作詞：徐鐳、林若蘋、林珮璇

作曲：彭振瑜

演唱：陳玟縉、林珮璇

創作理念：

高職一千多個日子匆匆已過，回首來時路，師長台上的諄諄教誨，同儕的互相扶持，都是我們珍貴的回憶。今日讓我們再次乘坐時光機回到最初的起點，回味共同擁有的回憶吧！

歌詞：

教室鐘聲響起

眼前熟悉的 黑板字跡

離分開越來越近

現在時間也在暗示 我們要分離

回想這趟的旅行

和許多生氣 玩耍 學習 歡笑的聲音

可惜 我們沒有時光機器

就算難過也要朝著 夢想前進

這課桌椅 有那曾經

用心許下 那些約定

看著你和我 那刻骨銘心的青春回憶

我們心連心 並肩同行 搭往夢想的班機

希望有一天能夠 再相遇

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回頭的那刻起

這些美好將 成為記憶

在這一年四季裡

感謝有你陪我經歷 並給我勇氣

在都同樣的年紀

但卻要往不同的人生道路上 勇敢邁進

我相信我一定可以

即使面對未知也要 挑戰自己

這課桌椅 有那曾經

用心許下 那些約定

看著你和我 那刻骨銘心的青春回憶

我們心連心 並肩同行 搭往夢想的班機

希望有一天能夠 再相遇

也許有一天 我們會再想起那

想起那青澀的模樣

在離別前我希望

將這記憶收藏

這課桌椅 有那曾經

用心許下 那些約定

看著你和我 那刻骨銘心的青春回憶

我們心連心 並肩同行 搭往夢想的班機

希望有一天能夠 再相遇

時光過去 所有回憶

如果可以 請別忘記

別忘了曾經 那共同創造的點點滴滴

腦海的身影 揮散不去

是我青春的痕跡

最美的故事都留在這裡

說好的不會把彼此忘記