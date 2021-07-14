社區式機構有條件鬆綁！　員工疫苗接種率8成「5情況不能上班」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，因應國內疫情趨緩，宣布社區式機構可在工作人員疫苗施打率達8成且做好防疫整備工作的狀態下，適度鬆綁，逐步恢復提供服務。但不管是服務人員或是接受服務機構，只要有「確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間和抗原快篩陽性」都不能提供服務。

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▲衛生福利機構因應COVID-19防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）

為確保服務對象健康，衛福部特訂定「衛生福利機構（社區型）因應COVID-19防疫管理指引」，針對「服務條件」、「自主防疫管理措施」、「具有COVID-19感染風險者之應變措施及發生確診病例應變處置」等管理事項，提供社區式服務機構依循辦理，地方政府應輔導轄內機構依本指引提供服務，並填具檢核表報地方政府備查，在完備防疫工作的前提下逐步恢復提供服務。

▲衛生福利機構因應COVID-19防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）

指引適用提供社區式服務衛生福利機構，包括社區式服務類長期照顧機構（日間照顧、小規模多機能）、附設於住宿機構之日間照顧服務、身心障礙日間型服務（含社區日間作業設施、社區式日間照顧、日間服務機構）、精神復健機構（日間型）、早期療育機構。

▲衛生福利機構因應COVID-19防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）

另外，機構恢復服務條件主要包括屬於第五類單位工作人員規範疫苗施打率要達到8成，服務機構要完成指引規定檢核表，查核完畢要報給地方政府被查，地方政府也會隨時抽查，也要輔導機構提供相關服務，視機構情況做查核。

▲▼衛生福利機構因應COVID-19防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）

▲▼衛生福利機構因應COVID-19防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）

▲衛生福利機構因應COVID-19防疫管理指引。（圖／指揮中心提供）

工作人員要接種第一劑疫苗滿14天，如果未接種或是未滿14天，提供服務前要提供解隔離證明和三天內陰性快篩證明，三級期間每週都要提供快篩陰性證明，居家快篩也可用。