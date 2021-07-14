快訊／侯友宜曝下周解封新措施三順序　餐飲內用排最後

記者羅婉庭／新北報導

三級警戒13日起微解封，新北市長侯友宜14日表示，解封的順序為室外、室內，最後才是餐飲內用，19日會檢討、公布下一波開放項目，宣布前會做滾動式調整。

侯友宜說，在面對疫情仍然還有隱形的傳播鏈、社區感染之虞，解封上必須要步步為營，過程當中一定先從戶外開始，然後到室內，最後才會是餐飲的內用，所以這個步驟順序非常的明確，新北市會採取分梯次、分階段、滾動式的檢討。

侯友宜指出，新北將會在19日視當週疫情檢討，如果疫情更穩定的話，還是會朝好的方向適度的微解封，「一定視疫情滾動調整，才能夠做好準備」。

中央流行疫情指揮中心8日宣布713微解封，新北市長侯友宜表示，最高風險的餐飲內用仍嚴格禁止，但會開放部分場館之局部空間，13日起開放8間藝文博物館、十分瀑布園區及9條登山步道。

新北市府並公布，13日起開放鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館，室內空間不開放，僅開放戶外空間，並開放原容留人數40%。

在藝文園區部分，板橋435藝文特區、板橋放送所、空軍三重一村、斬龍山遺址文化公園將開放，但僅限戶外空間，並維持原容留人數40%。至於觀光風景區，由於十分瀑布園區為單一出入口，容易管制，將開放原容留人數40%。

至於持續關閉的場所包含4類型，包括一、圖書館；二、電影院、新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、府中15、新板藝廊、美麗永安生活館等藝文場館，三、學校操場；四、國民運動中心、公共運動場館、游泳池、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場。

三級警戒再度延長，新北市考量民眾需要有限度的身心調劑，在「戶外優先，避免群聚」的防疫前提下，於7月13日起，有條件「局部開放」戶外市轄風景區，但暫不開放易有群聚情況發生的遊樂園。未來將依疫情的變化，分階段、分梯次滾動式調整，19日會檢討、公布下一波開放項目。

觀旅局公布7月13日第一階段適度鬆綁的因應措施，開放式風景區人數上限為原容留人數的40%，強化每人平均2.25平方公尺社交距離的防疫宣導。觀旅局與相關局處及區公所聯手，在景區重要節點，以預警、分流、管制三道關卡，加強管控人流車潮，持續於假日開設人潮儀表板，監測開放式景區人數上限為原容留人數的40%。

再者考量部分場域易有群聚情況發生，新北市境內觀光遊樂業包括雲仙樂園與野柳海洋世界目前暫不開放。另外水域遊憩活動也維持不開放，碧潭天鵝船持續關閉，深澳鐵道自行車也持續暫停營業，未來將視疫情滾動式調整。

新北市登山步道於7月13日起，先開放新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林胡桶古道、雙溪楊廷理古道、平溪菁桐古道、石碇伏獅山步道、深坑大崎嶺步道、淡水三空泉登山步道、三芝二坪頂登山步道等步道，登山步道入口將設置實聯制QRcode，呼籲登山遊客落實登記。

旅宿業方面，顧客進入前，也必須登記實聯制、量體溫與手部消毒。如果入住率接近4成，即須強化人流管制及提高清消頻率，協助維持旅客之間的社交距離，因應附設餐廳禁止內用，房客若有用餐需求，皆改為個人客房餐點服務。至於清消不易或無法戴口罩的飯店附屬設施，例如卡拉OK、三溫暖、球池、健身房、游泳池等，目前皆維持不開放。