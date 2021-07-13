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基隆2年後可省「2.2座新山水庫」　蘇貞昌肯定林右昌

記者郭世賢／基隆報導

行政院長蘇貞昌13日上午到基隆市視察自來水管線汰換情形，對市長林右昌與自來水公司合作，將基隆市的漏水率下降，預計在兩年後可節省2.2座新山水庫的蓄水量，蘇貞昌大為肯定，並認為應該將基隆經驗推廣到全國。

▲基隆全國漏水改善示範城市 2年後可省2.2座新北水庫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆全國漏水改善示範城市，2年後可省2.2座新北水庫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

蘇貞昌上午與基隆市長林右昌、自來水公司董事長胡南澤、立法委員蔡適應、邱臣遠等人，先後前往過港路及仁三路廟口視察自來水管線汰換情形，看到數十年未曾汰換的老舊自來水管，終於能夠更新，讓當地的里長及攤商們都深表感激。

林右昌向蘇院長報告指出，他剛上任時，基隆市的漏水率是全國最高，不僅浪費水資源，也嚴重影響都市景觀跟道路品質，於是市府制定整體計畫，利用示範道路計畫，把地下包括自來水在內的五大管線一併處理，讓基隆的道路品質大幅改善。

▲基隆全國漏水改善示範城市 2年後可省2.2座新北水庫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌表示，利用示範道路計畫，把地下包括自來水在內的五大管線一併處理。

林右昌還說，基隆市有很多山坡地，行政院推動高地供水改善專案，讓本市幾個全國漏水率最高的社區都已逐步改善，除已經完成的幸福華城，2021年核定民生社區、綠葉山莊以及候補的富都新城，都是未來高地供水要去執行改善的重點區域。

林右昌也指出，過去基隆市的自來水汰管經費大概是一年1至2億元，2021年自來水公司在基隆要投入4億元進行汰管，明年則是4.8億元，幾乎是過去的二至三倍，將能夠加速改善原本老舊的自來水管線，市府也一併推動示範道路，像過港路就是已經規劃完成的示範道路，預計2022年就要動工。

▲基隆全國漏水改善示範城市 2年後可省2.2座新北水庫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲自來水第一區處在2012年的漏水率高達32%，但在2002年已經下降到24%。

蘇貞昌則表示，自來水第一區處在2012年的漏水率高達32%，但在2002年已經下降到24%，預計在2024年之後，每年可節省2.2座新山水庫的蓄水量；能夠有這麼好的成績，除了政府跟自來水公司的大力推動，更要歸功於有遠見、有魄力的林右昌市長，肯做這樣吃力不討好的工作，再加上立法委員支持前瞻基礎建設，把預算放在該做的地方。

蘇貞昌還指出，基隆市因為是早期發展的都市，地形落差大，再加上重車、拖板車的碾壓，過去漏水率很高，但現在有會做事的政府，大家從中央到地方配合，把過去最舊的自來水管線變成現在最新的，不計成本使用最好的材料，並且要把基隆的經驗累積下來，推廣到全國。

▲基隆全國漏水改善示範城市 2年後可省2.2座新北水庫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲經濟部利用疫情期間夜市停業的機會，推動平日難以施做的夜市自來水管線汰換。

此外，蘇貞昌也指出，就像先前經濟部利用大旱時進行幾十年來最大規模的水庫清淤，他也指示經濟部利用疫情期間夜市停業的機會，推動平日難以施做的夜市自來水管線汰換，才能把全國的漏水率大大降低；台灣自來水公司配合行政院降低漏水率計畫，自2013至2022年擬訂「基隆、台中及高雄供水系統降低無收益水量（NRW）計畫總顧問」委託技術服務專案，由美、日國際降漏經驗豐富團隊參與規劃。

蘇貞昌說，總計在2020至2022年間，台水公司將在基隆投入約8億元，加速辦理16件汰換管線工程，共計換65公里管線，並針對漏水嚴重地區辦理漏水檢測，另於管網重要節點增設水壓監測設備，減少破管機率，計畫目標為完工後預計每年約可減少1059萬立方公尺的漏水量。

水公司第一區管理處長李慶興表示，改善工程已陸續發包開始進行管線汰舊換新，將會把基隆市分成106區，管線汰換工程規劃採用高效益模式，將老舊塑膠管改為金屬管材及不銹鋼波浪管，且因應未來有供水需求區域將管線口徑加大，並於2021年2月起開始進行漏水調查作業。

▲基隆全國漏水改善示範城市 2年後可省2.2座新北水庫。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：

新北自來水管線汰換

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