郭台銘曝這句話　連勝文：民進黨甩鍋大陸與事實不符

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

鴻海、永齡基金會、台積電向上海復星洽購合計1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗，已完成政府捐贈程序。鴻海創辦人郭台銘12日深夜在臉書除了公布疫苗採購進度外，同時強調北京並未對此採購有任何干涉指導。對此。國民黨智庫副董事長連勝文表示，過去民進黨把台灣欠缺疫苗的困境，甩鍋給大陸，這種作法，恐與事實不符！

連勝文指出，大家千萬不要小看了郭台銘及台積電，在不到一個月內就為台灣買到的這一千萬劑，以及慈濟未來的500萬劑BNT疫苗，對台灣民心士氣的正面影響，當買到BNT疫苗的消息傳出來，整個社會瞬間多了許多樂觀的氣氛，現在還有持續被民進黨卡關的國民黨執政縣市及工商團體所申購的500萬支疫苗，「若能通過，雖然全部進口可能要等到明年初，但這至少讓大多數民眾，特別是我們這些排隊等殘劑的人，內心不再是感覺高度的不確定！」

連勝文認為，面對Delta及其他可能的變種病毒，若所有民間自力救濟申購的疫苗都能順利進來，台灣或許可以在明年初，勉強達到8成的群體免疫目標，雖然比別的國家整整慢了將近一年，但至少讓生活恢復正常的希望，但這還不夠，因為先進國家正在考慮第三劑（booster shot）的必要性，且若新冠流感化成真，未來每年都需接種疫苗，那現在的疫苗數絶對還不夠，需要加強購買！

連勝文提到，特別注意到郭台銘的聲明當中，有提到此次購買BNT，「大陸當局並未有任何指導或干涉」，換句話說過去民進黨把台灣欠缺疫苗的困境，甩鍋給大陸，這種作法，恐與事實不符！

最後，連勝文說，台灣不幸死了這麼多人，大難之後，百姓真的需要休養生息，畢竟看不見的病毒，才是全人類的共同敵人，請當權者放下一己偏見，利用這個機會改善兩岸關係，老百姓才能夠喘口氣、療傷止痛，讓自己的生活與事業盡快恢復正常。