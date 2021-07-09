TBC捐贈1500份「正氣湯煲組」　為防疫醫護補元氣

▲TBC捐贈1,500份正氣湯煲組，為醫護補元氣。（圖／南桃園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

TBC旗下5家有線電視業者、與大地之子基金會，攜手五星級大地酒店，捐贈1,500份養生「正氣湯煲組」給5縣市轄區的10間醫院，謝謝一線醫護人員致力於防疫重任。TBC旗下南桃園有線電視表示，捐贈活動由桃園市起跑致贈轄內桃園聖保祿醫院、桃園聯新醫院責篩檢、施打疫苗和醫治病患的專責醫院。

TBC南桃園有線電視9日表示，捐贈1500份大地酒店湯品，是該公司繼六月初聯合捐款2000萬元防疫經費後，再度啟動「醫」起加油暖心活動，盼捐贈的養生「正氣湯煲組」，陪伴醫護「醫」起加油！

TBC南桃園有線電視指出，疫情最艱困的時刻，醫護檢人員挺身而出，守護國人健康，炎熱天氣穿著厚重防護衣，即使汗如雨下、身心壓力大，仍不喊苦，冒著被感染的風險，全心全力為民眾篩檢、在負壓隔離病房為患者爭取時間，甚至無法回家與家人相聚，備極辛勞。

TBC旗下5家有線電視業者與大地之子基金會體恤醫護不眠不休的辛勞，偕同大地酒店、發起「醫」起加油暖心列車，捐贈1500份五星級飯店精心熬製的養生「正氣湯煲組」給五個縣市包括：桃園聖保祿醫院、桃園聯新醫院、北榮新竹分院、中國附醫新竹分院、新竹東元醫院、部立苗栗醫院、苗栗為恭醫院、台中榮總、台中中國附醫、部立台中醫院，共10家負責篩檢、施打疫苗和醫治病患的專責醫院。

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