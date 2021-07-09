欠稅大戶陳由豪2雜木林地+梯田　936萬拍出

▲▼欠稅大戶陳由豪新北2處雜木林地（上圖），及環亞大飯店名下、位於新北市金山區1處梯田，經4拍以936萬2500元拍定。（圖／執行署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

債留台灣的欠稅大戶陳由豪位於新北的2處雜木林地，及環亞大飯店位於新北市金山區1處梯田，經法務部行政執行署宜蘭分署第4次拍賣，終以936萬2500元拍定。

宜蘭分署表示，欠稅大戶陳由豪之不動產拍賣案件，是台北分署囑託執行之財稅舊案，先前歷經幾次拍賣，其中5筆座落於基隆市七堵區及新北市萬里區之不動產，共以848萬元拍定；另於7月間的「123聯合拍賣會」，再對陳由豪不動產進行特別變賣程序後經移送機關申請之減價拍賣（俗稱第4次拍賣），拍定的2筆不動產位於新北市萬里區港西公路附近之原始雜木林，順利以285萬1000元拍定。

而另一欠稅大戶環亞大飯店座落於新北市金山區梯田之不動產於該日已進行至第2拍，也順利以651萬1,500元拍定，這2件案件均為滯欠大戶財稅舊案，該署收案後即積極進行，終於順利拍定。

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