　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠稅大戶陳由豪2雜木林地+梯田　936萬拍出

▲▼欠稅大戶陳由豪新北2處雜木林地（上圖），及環亞大飯店位於新北市金山區1處梯田，經4拍以936萬2500元拍定。（圖／執行署宜蘭分署提供，下同）

▲▼欠稅大戶陳由豪新北2處雜木林地（上圖），及環亞大飯店名下、位於新北市金山區1處梯田，經4拍以936萬2500元拍定。（圖／執行署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

債留台灣的欠稅大戶陳由豪位於新北的2處雜木林地，及環亞大飯店位於新北市金山區1處梯田，經法務部行政執行署宜蘭分署第4次拍賣，終以936萬2500元拍定。

宜蘭分署表示，欠稅大戶陳由豪之不動產拍賣案件，是台北分署囑託執行之財稅舊案，先前歷經幾次拍賣，其中5筆座落於基隆市七堵區及新北市萬里區之不動產，共以848萬元拍定；另於7月間的「123聯合拍賣會」，再對陳由豪不動產進行特別變賣程序後經移送機關申請之減價拍賣（俗稱第4次拍賣），拍定的2筆不動產位於新北市萬里區港西公路附近之原始雜木林，順利以285萬1000元拍定。

▲▼欠稅大戶陳由豪新北2處雜木林地（上圖），及環亞大飯店位於新北市金山區1處梯田，經4拍以936萬2500元拍定。（圖／執行署宜蘭分署提供，下同）

而另一欠稅大戶環亞大飯店座落於新北市金山區梯田之不動產於該日已進行至第2拍，也順利以651萬1,500元拍定，這2件案件均為滯欠大戶財稅舊案，該署收案後即積極進行，終於順利拍定。

更多熱門新聞

►宜蘭又爆外縣市確診足跡　「礁溪玉清宮」停留80分鐘

►男大生走向「員山福園」後消失　警消連4天動員陸空找人任務曝

►一車4人爽玩宜蘭3染疫！網美景點三星落羽松秘境淪陷　4足跡曝

►「QQ枕」激殺4顆9120元→800元！中空纖維超好睡、機洗不變形

ET快訊
楊丞琳突曝新髮型！　上萬網友看傻
小禎曬「體重巔峰對比照」凸肚溢出→冰塊腹肌　畫面驚呆網
獨／超正單親媽17歲起砸百萬整形　「越假越好」終極目標F奶
解封出行依據！健保署推「COVID-19通行證」　預計今晚上
超羨慕！這縣市餐飲可內用+電影院開張　托嬰也恢復
7愛滋病患染新冠！台派嗆柯文哲「隱瞞疫情」　他搖頭：害慘防疫
台中「送肉粽」微解封！　送吊煞科儀14日路線曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

檢察人事升遷會議炸鍋　總長推薦3人外卡升遷挨批「民主惡例」

13男女馬場町公園樹下瞪大眼　坐輪椅的也來了！只看也要罰6萬

裸女陳屍電梯井！他墜樓變碎肉　嫩妹「恍惚上樓」抖：底下好多人

欠稅大戶陳由豪2雜木林地+梯田　936萬拍出

北投高中生存1年10萬零用錢　不買Switch捐300快篩劑送警局

26歲女高雄會男網友一夜亡　父見屍心碎討公道：被餵毒性侵害死

難產掉拿子宮…老公「劈2女生3子」帶回家喊：叫大媽！她忍50年崩潰

11男女偷解封摩鐵包棟狂歡　惡煞來訪押走4人球棒毒打...內幕曝

獨／超正單親媽17歲起砸百萬整形　「越假越好」終極目標F cup

快訊／國道1號369.8K聯結車翻覆　整路都是爛泥巴...北上全塞爆

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

檢察人事升遷會議炸鍋　總長推薦3人外卡升遷挨批「民主惡例」

13男女馬場町公園樹下瞪大眼　坐輪椅的也來了！只看也要罰6萬

裸女陳屍電梯井！他墜樓變碎肉　嫩妹「恍惚上樓」抖：底下好多人

欠稅大戶陳由豪2雜木林地+梯田　936萬拍出

北投高中生存1年10萬零用錢　不買Switch捐300快篩劑送警局

26歲女高雄會男網友一夜亡　父見屍心碎討公道：被餵毒性侵害死

難產掉拿子宮…老公「劈2女生3子」帶回家喊：叫大媽！她忍50年崩潰

11男女偷解封摩鐵包棟狂歡　惡煞來訪押走4人球棒毒打...內幕曝

獨／超正單親媽17歲起砸百萬整形　「越假越好」終極目標F cup

快訊／國道1號369.8K聯結車翻覆　整路都是爛泥巴...北上全塞爆

台日商機媒合大會　IoT、環保產品夯

Garmin確診關係曝光驚見1傳5　北市妻染疫先生還到新竹上班

不斷更新／六都僅台南可內用　全台只剩「6縣市」可內用

納達爾宣布出賽月底華盛頓公開賽　首度參賽「感覺很期待」

楊丞琳新髮型曝光「瀏海回來了」！　美到上萬網友狂推：根本少女

AIT處長酈英傑即將離任　蔡英文接見：感謝協助台灣面對困難

微解封政策大轉彎！內用執行有困難　苗栗縣餐飲、夜市仍禁內用　

Jisoo拍大型畫報好大膽　塗了潤唇膏就上展現出空靈仙氣

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句話遭嗆：那你可以別撿東西

萬華人直擊　站壁女「微出沒」坐機車攬客　網：要滿血復出了！

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

社會熱門新聞

北市熱心警猝死　48歲不菸不酒

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

台北女裸下身猝死套房！2男網友吐：有做過

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

以為她睡著了？台北女陳屍網友租屋

新竹縣跟進微解封　12空間規範一次看清

即／北市警猝死！PCR採檢、初判死因出爐

即／基隆婦「頭部重創」慘死！二兒子涉嫌重大遭逮捕

假護理師詐薪　真實背景嚇死人！

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

即／永春市場熱區旁男墜樓！躺中庭亡

台北女會網友猝死！父悲認屍「死因曝光」

酒店小姐上岸被騙！　小開男友榨乾570萬後封鎖

更多熱門

相關新聞

美女醫指前夫丟禮物　挨告結果出爐

美女醫指前夫丟禮物　挨告結果出爐

眼科女醫黃宥嘉3年前在電視節目中，分享過去嫁入陳由豪家族，當豪門當媳婦的經驗，自曝前夫陳文彥送iPhone禮物時，是用丟的，引起陳文彥不滿，翻出黃宥嘉以前寫的部落格，質疑當年黃收禮很開心，如今卻公然妨害他的名譽，台北地檢署調查認為，黃只是說出主觀感受，犯罪嫌疑不足，因此處分不起訴。

5大落難企業家！最大戶法拍總額飆584億　百億流當品債難還

5大落難企業家！最大戶法拍總額飆584億　百億流當品債難還

美女醫反擊前夫「對精蟲檢查有陰影？」

美女醫反擊前夫「對精蟲檢查有陰影？」

萬年流當品！　呆帳大王內湖萬坪土地再淪法拍

萬年流當品！　呆帳大王內湖萬坪土地再淪法拍

欠稅大戶排行前20名　都是老面孔

欠稅大戶排行前20名　都是老面孔

關鍵字：

執行署宜蘭分署陳由豪環亞大飯店不動產拍賣

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

月薪2萬4以上勞工生活補貼1萬怎麼領？　QA總整理一次看

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面