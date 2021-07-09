孟加拉工廠陷火海奪52命　延燒24hrs仍未熄滅！多人跳窗逃命

▲孟加拉工廠大火已奪走至少52條人命，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

孟加拉一間食品加工廠在8日發生大火，造成至少52人死亡、30人受傷。由於大火延燒超過24小時，許多工人為了逃生，奮不顧身直接從2、3樓的窗口跳落地面受傷。警方表示，他們至今仍不清楚有多少人被困在工廠內。

綜合半島電視台和法新社報導，孟加拉首都達卡（Dhaka）近郊工業區6層樓高的哈希姆食品加工廠（Hashem Food and Beverage），在8日下午約5時發生大火。

火苗最初從工廠的1樓竄出，濃煙隨後蔓延至其他樓層，並迅速籠罩整間工廠。這場大火的火勢相當凶猛，即使消防人員及時趕到也難以將其撲滅，並一直延燒到24小時後還可見火舌竄出。

消防人員成功在樓頂救出25名工人，但由於火勢過猛，他們必須等到火勢受控，才能進入工廠內搜救。消防單位的發言人巴德漢（Debashish Bardhan）指出，他們會在進行搜救行動後，才確認是否還有人受傷或死亡。

路透社報導，目前相關單位仍未查清起火原因，警方也不清楚有多少人受困廠內，但據成功逃生的工人所述，事發時工廠內至少有數十人。眼見工廠仍在持續延燒，一具具屍體被救護人員從工廠抬出，不少在接到消息後趕到現場的家屬都悲痛欲絕，卻還在不斷祈禱，希望自己受困廠內的親人能幸運脫困。

報導稱，大火目前已造成至少52人死亡、30人受傷。當地政府指出，有不少傷者是因為在逃生過程中，直接從2、3樓的窗口跳落地面才受傷的。由於安全規定執行不力，火災在孟加拉非常常見，當地在2010年及2012年的工廠大火，分別造成超過100人死亡。

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