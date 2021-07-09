快訊／侯友宜喊雙北區域聯防　柯文哲：首都生活圈標準不能差太多

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，針對新北市長侯友宜喊出「雙北區域聯防」，台北市長柯文哲表示，首都生活圈的防疫標準不能差太多，但是還是要以科學的標準來處理。

台北市政府9日下午召開防疫因應記者會，柯文哲表示，自從高鐵出現以後，台灣就是一日生活圈，所以每縣市要有不同的管制層級，當然是不切實際。

柯文哲認為，在這個原則之下，首都生活圈的管制不能差太多，所以大家的管制程度應該都要接近，「還是一樣吃飯擺最後」，他知道這對餐廳、夜市是很大的傷害，「因為已經兩個月了，我也認為他們相當慘」，以後要怎麼補償再來想辦法，但是現階段群聚吃飯一定要擺最後。

柯文哲提及，這是依據2003年自己在台大醫院的經驗，因為台大醫院創院一百多年以來，從來沒有急診處暫停營業過，就只有在SARS疫情爆發那次，當時大家也覺得很奇怪，認為醫護人員的穿戴都很嚴格、也都有經過訓練，怎麼還會發生院內感染。

柯文哲說，結果後來才發現，原來是中午在休息室吃飯時，大家拿下口罩造成感染，而這次濱江市場的案例，也發現群聚感染就是從吃飯來的，所以群聚吃飯還是最危險，可能會造成飛沫性的傳染，一定要擺在最後。

柯文哲也強調，首都生活圈的防疫標準不能差太多，但是還是要按照科學方法處理。

其他人也看了這些新聞...

► 獨／撲滅3大群聚 指揮中心拚726降回「二級警戒」

► 獨／全國三級警戒延長至726 712微解封指引出爐

► 三級警戒傳726鬆綁降級 蘇貞昌洩口風：警戒延長、適度鬆綁