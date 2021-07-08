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柯文哲批政府不買BNT是「意識形態操作」　陳時中回應了！

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台北市長柯文哲接受媒體專訪時批評，蔡英文政府在進口BNT疫苗時，碰到上海復星因為意識形態操作過頭，甚至牽扯到台灣人民生命安全。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，購買BNT疫苗有很多問題，過去很長時間也有一些干擾，但現在無論是公司或團體，都持續努力，也希望盡最大的力量購買疫苗。

台積電和郭台銘所屬的永齡基金會分別購買500萬劑BNT疫苗，針對相關進度，陳時中多次表示「有消息、有結果就會跟大家報告。」昨日再度被問及此事，他也直言「大家還是稍微等一等，讓大家有餘裕空間好好的談判。」

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路透社日前報導，郭台銘和台積電已經和BioNTech代理商上海復星醫藥達成初步協議並簽署法律文件，各採購BioNTech疫苗500萬劑，上海復星醫藥與BioNTech簽有合約，在中國、香港、澳門和台灣銷售COVID-19疫苗。陳時中也曾回應「這次是要求從德國原廠直接出貨台灣，要有原廠保證，採購應該都在順利進行。」

除了台積電、鴻海外，慈濟也想捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗，雖一度因未獲政府授權而卡關，但行政院日前也依照之前台積電和永齡基金會捐贈的採購模式，成立慈濟採購疫苗專案，協助購買疫苗。

針對最新BNT採購進度，陳時中今強調，「大家還是稍微等一等，讓大家有個餘裕空間好好的談判，有好消息會跟大家報告。」

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