柯文哲稱環南市場被設局　陳時中還原時序「曾與柯直接通過電話」

▲陳時中、柯文哲視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市長柯文哲昨（7）日晚間自揭2日與衛福部長陳時中、立委林昶佐赴環南市場原以為是開會，結果竟是記者會「原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去」。指揮官陳時中今日特別還原時序，並表示「和市府有達成共識、也和副市長、市長通過電話，大家都有共識要解決問題，所以成立聯合指揮中心」。陳時中也強調，中央與地方共同承擔，態度一直沒有變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心說明環南市場記者會時序。（圖／指揮中心提供）

環南市場2日爆發多人染疫事件，指揮中心與北市府上午一起前往視察並召開記者會宣布成立聯合前進指揮所，然而後續因為林昶佐批柯文哲相關防疫措施，卻反遭環南市場自治會會長嗆聲「你有來環南市場關心過嗎？」遭外界關注。

柯文哲7日晚間和媒體人趙少康一同直播。柯文哲表示，那天是第一次看到林勝東，自己不是跑攤市長，都不知道林勝東是會長，當天是第一次知道他是誰，半夜發現環南市場41個，早上開晨會，說中央要聯合會議，就找環南市場旁邊找教室開會，對方說要來很多人，後來就去環南市場開會，當時他覺得奇怪，環南市場都已經封住怎麼開會？

柯文哲指出，到那裡的時候，他嚇到，麥克風什麼都準備好了，「等到陳時中拿出他的看板，天啊！原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去，全部陣仗都好了，部長都來了， 農委會、經濟部、衛福部」根本不知道哪些人會來，中央說要開會，他想說感染那麼多，應該要開會，「天啊去的時候陣勢都擺好了，陳時中就講完，Freddy就上去，我才麥克風拿著就被…」。

陳時中今日說明，當天記者會他有致電黃珊珊，並由黃珊珊轉電話給柯文哲，兩人直接通話，且達成共識要解決問題，所以成立聯合指揮中心。

陳時中強調，整體我們態度還是一樣「發覺問題、面對問題、解決問題」，中央跟地方會共同承擔，疫情發生時候我們態度從頭到尾沒轉變，希望不管市場的或相關社區疫情能及早得以控制。