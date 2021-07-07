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看爸打媽媽⋯孩子怪自己！全聯2度合作勵馨　1塊或福利點助家暴兒

▲▼全聯攜手勵馨基金會，「助學家暴兒少，一塊翻轉命運」。（圖／全聯提供）

▲全聯攜手勵馨基金會，啟動「助學家暴兒少，一塊翻轉命運」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯二度攜手勵馨基金會，今年7月展開第三季「愛從1開始」公益募款，邀請民眾無論是捐零錢、福利點數，都能協助家暴兒少翻轉命運。此次更邀請《未來媽媽》男主角禾浩辰擔任愛心大使，他分享，聽見有孩子說出「爸爸打媽媽都是因為自己不夠好」感到非常心疼，希望有更多人願意投入關懷的行列。

全聯做公益適逢15週年，由全聯佩樺圓夢社會福利基金會發起「愛從1開始」零錢捐、點數捐活動，此次是2度攜手勵馨基金會，支持家暴兒少助學計畫，連續三檔主打「PX Pay福利點數愛心捐」，民眾除了可以用零錢做愛心，也可利用PX Pay動動手指，快速安全捐出身上的福利點數。累計至5月底包括零錢捐款和愛心點數，已募得約1350萬元。

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根據衛福部統計，台灣每年約有7萬名兒少身處在家暴環境中，而依照童年相關研究指出，若在未滿18歲經歷創傷，產生學習困難或行為問題的機率，是沒有童年成長逆境孩童的32.6倍。孩童在就學系統中，也恐面臨心理創傷離開學校、或離家，最終生活陷入困頓。

透過「勵馨家暴兒少助學計畫」專業心理諮商，協助兒少進行創傷復元，待身心較穩定後，逐步協助兒少返回學園；除了協助陪伴兒少的創傷療癒以外，勵馨也透過投注資源，排除因原生家庭不利處境而難以返校的阻礙，進行培力與職涯探索建構課程，讓兒少得以建立自信心與認識自我，從弱勢處境中翻轉。

▲▼全聯攜手勵馨基金會，「助學家暴兒少，一塊翻轉命運」。（圖／全聯提供）

▲透過專業心理諮商，協助兒少進行最主要的創傷復元，待身心較穩定後，再逐步協助返回學校。（圖／全聯提供）

此次擔任愛心大使的禾浩辰，在《未來媽媽》中飾演喜愛小孩的角色杜柏謙，聽到勵馨服務過程的個案也十分心疼，孩子們因為心裡創傷，導致脫序、尖叫等歇斯底里的行為，甚至說出「爸爸打媽媽都是因為自己不夠好」，希望透過這次擔任勵馨公益大使的機會，讓更多人願意投入關懷的行列，讓家暴兒少能夠有翻轉命運的機會。

在勵馨的個案中，一位剛到安置家園的孩子點點（化名）常常不時地尖叫、甩門、踹桌椅，卻從不說出內心真實的聲音，就算情緒已經滿溢出來，也只允許眼淚在眼眶中打轉，不讓它流下。長期以來的創傷，難以信任大人，缺乏安全感，某一次她說，「我覺得所有的大人都只會跟爸爸一樣打我、罵我，不管是不是我的錯，都不會聽我說話⋯」然而像這樣的案例，只是冰山一角。

勵馨提到，對家暴環境中長大的孩子而言，求學是翻轉生命、改善生活的機會，但現實卻往往成為生命無從選擇的無奈。從服務經驗中發現，受家庭暴力的婦女為了遠離暴力環境，必須面臨經濟獨立的巨大挑戰，每月除了生活經常性支出外，還有孩子的教育費用，形成龐大沉重的負擔。因為無法付出學費、心理傷害所造成的問題等，讓孩子最後面臨到沒有選擇的輟學之路。

勵馨基金會執行長王玥好表示，透過專業心理諮商，協助兒少進行最主要的創傷復元，待身心較穩定後，逐步協助兒少返回學校，除了持續陪伴他們的創傷療癒外，更透過資源協助，排除因原生家庭經濟不利，協助籌措就學經費、補助偏遠地區交通費、學童課後安親費、技職學生材料費等難以返校的阻礙，再進行培力與職涯探索等建構課程，讓兒少得以建立自信心與認識自我，讓他們從生命的弱勢處境中翻轉命運。

▲▼全聯首推PX Pay福利點愛心捐款。（圖／全聯提供）

▲全聯首推PX Pay福利點愛心捐款。（圖／全聯提供）

全聯行銷部劉鴻徵協理表示，2021全聯首次推出PX Pay愛心捐款平台，並率先捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元），拋磚引玉邀民眾一齊送愛心，現在PX Pay已突破900萬次下載，利用通路的力量，呼籲民眾隨手捐出福利點數，給社會上更需要的弱勢族群。

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