垃圾袋裹嬰丟前鎮河！19歲女馬桶產子　嬤、父「遺棄屍體」起訴

▲高雄19歲女在自家廁所內產嬰，疑似為死胎，遭父親裝袋丟入前鎮河中。（圖／讀者提供）

記者吳奕靖／高雄報導

2020年12月7日，高雄市前鎮河撈起一具嬰屍，追查後發現是一名19歲呂姓女子在家中產子，然後祖母指示女子的父親將嬰兒屍體從馬桶包起來之後，丟到前鎮河；檢察官6日將呂姓女子的祖母以及父親依照遺棄屍體罪嫌起訴，呂女不起訴。

呂姓女子懷孕，但家裡的人都不知道，直到去年12月6日下午5點半在家中的馬桶產下一名嬰兒，呂女在廁所裡頭喊祖母，祖母一看嬰兒在馬桶內沒有哭聲，認定為死胎，叫呂女的父親前來處理。她的父親供稱：「我在樓上接到電話就下來，我看到嬰兒在馬桶裡面，都沒有哭也沒有動，我認為嬰兒已經死掉，就包一包丟到前鎮河。」

不過檢方認為「呂姓女子的父親以及祖母為了避免他人發現產子的事實，有基於共同遺棄的犯意聯絡」，同時呂女的父親在馬桶抱起嬰兒，用毛巾包起來，裝進綠色垃圾袋內，再從路邊撿一塊紅磚塊放進垃圾袋當中，再把垃圾袋丟進前鎮河裡頭，然後就回家載女兒前往醫院就診，醫院發現有異，有生產跡象卻不見嬰兒才通報警方，整起事件才曝光。雖然檢察官起訴呂女的祖母以及父親，但嬰兒屍體直到現在還沒有打撈到。

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