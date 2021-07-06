三級解封別一次全開！公衛專家提「3條件控管」：可著手陰性證明

▲專家認為，三級警戒解封仍應逐步開放。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

三級警戒712如何解封，成為全民關注焦點。而公衛專家認為，以過去經驗而言，先不要將所有場域一次開放，除了逐步進行外，也應「有條件」施行；另外，在各需求場域間，建議可實施「檢測陰性證明」方能進入，加上口罩、社交距離3個條件管控下，既可控制疫情，對於民生作業上同樣有一定程度的幫助。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今接受媒體人蔡詩萍廣播節目專訪時，討論到解封方向，他認為，台灣整體而言的確已經構成科學解封條件，但是從過去經驗來說，「不要一次把所有場域都開放」，仍建議逐步進行。

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陳秀熙指出，每個場域有不同解封條件，以夜市及市場為例，屬於社交距離跟口罩難免會有難以執行之處，因此要搭配「景點檢測」來防止未來可能出現小型群聚感染時，第一時間用檢測方式來遏止流行。他說明，像攤商部分，從農產品、產業供應到銷售鏈是一體成形的，由南到北，而這種型態的職業更需要有配套。

▲專家建議，可在有需求場域施行「陰性檢測證明」。（圖／記者屠惠剛攝）

陳秀熙解釋，以定期監測的方式，包括臨時派遣人員等，可以小規模、隨機的抽檢，監測一段時間，大約一至兩週，結果都是陰性，就可以給一個安心防疫標誌，讓大家也可以得到市場是安心的訊息、放心進入。

陳秀熙強調，施行解封除了可執行戴口罩及社交距離外，人流控制也要是其中一個考量。他提到，因為三級警戒戶外的限制人數為10人，但二級是500人，落差相當大，此時可選擇中間值，像是調到100人左右緩步實行。他認為，無論是餐廳或是飯店等，必須做到消毒、空間通風外，人數也先減半或從3分之1開始，因為密閉空間就是容易引起群聚。

另外，除了最基礎的管制措施，陳秀熙提到，還可以使用「陰性證明」的方法進行管控。他舉例，像是大眾運輸可讓欲乘車者出示「檢測陰性證明」，但這部分希望是免費的，證明可由具有公信力的主管機關發放，如此一來，在「社交距離、口罩及陰性證明」三管齊下，既能解封也可控制疫情，對運輸量同時有非常大的幫助。不過，考慮到便民、價格、執行時間等因素，仍建議先以人流管制等基本方式運行。