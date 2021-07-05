殘劑不好聽？　臉友提「餘劑」...網加碼「詠春疫苗」、「慶劑」

▲殘劑不好聽？網友臉書提創意名稱。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

為避免疫苗開瓶後殘劑浪費，中央流行疫情指揮中心於上月底宣布，疫苗殘劑允許全台開放10大類以外民眾施打，只要滿18歲以上的民眾都能預約候補。對於殘劑名稱，有網友在臉書說「殘劑，真的不好聽，字面也不好看」，提出更名為「餘劑」看法，引發網友爭相討論提出「詠春疫苗」、「慶劑」等名稱，凸顯疫苗荒施打殘劑受關注！

該名陳姓臉友於臉書指出：「殘劑，真的不好聽，字面也不好看」，提出更名為「餘劑」看法，意味(餘悸猶存)，引發網友紛紛按讚！並有臉友回應說：網路上有人說他打的是「詠春疫苗」，乍聽之下是很猛的疫苗，原來「詠春」是台語的"用剩"的意思，很有創意！

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將殘劑疫苗給創意名稱「詠春(用剩)疫苗」，也有臉友提出改成「慶劑(台語子彈)」，指稱代表疫苗對病毒很有威力，更給力。無論是殘劑亦或餘劑，還是詠春疫苗、慶劑等各種創意名稱，不無顯示在疫苗不足下，施打殘劑格外受關注！

據了解，為避免疫苗開瓶後殘劑浪費？中央流行疫情指揮中心在上月間的6月25日宣布，疫苗殘劑允許全台開放10大類以外民眾施打，只要滿18歲以上的民眾都能預約候補，並建議民眾就近預約。連日來，也使各地區疫苗量能、預約方式都不同，什麼是殘劑？各縣市如何預約施打？哪些人可以打？深受議論。

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