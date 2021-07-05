保母外出採買14分鐘！3月嬰獨睡「嘴唇發紫」　搶救9天不治

▲保母讓女嬰熟睡後外出採買，返家卻發現女嬰無呼吸心跳，9天後宣告不治。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

洪姓保母2017年9月13日上午，讓3個月大的林姓女嬰熟睡後，外出採買，而家中另名張姓保母則照顧其他嬰兒。不料，洪女返家後，卻發現林姓女嬰突然嘴唇發紫、無呼吸心跳，立即送醫搶救，但女嬰9天後仍是宣告不治。事後，洪女、張女被依業務過失致死罪起訴。日前台北地院審理時，認為女嬰死因屬「嬰兒猝死症」，且發病快速，並非保母所能預見情況，判2名保母無罪。

檢方起訴指出，洪女、張女皆領有合格保母證，2人2017年8月1日接受林姓夫妻委託照顧3個月大的林姓女嬰。不過，洪女同年9月13日上午9時15分許，將女嬰抱至主臥床上睡覺，上午10時17分確認女嬰熟睡後，便騎車外出購物，上午10時31分返家，上午10時40分突然發現女嬰嘴唇發紫、無呼吸心跳，遂請正在照顧其他嬰兒的張女協助打119。2人依照救護人員在電話中的指示，替女嬰施予CPR並緊急送醫，惟送醫搶救9天後，女嬰仍因多重病發症狀致呼吸衰竭死亡。

洪女、張女否認犯行；洪女表示，她與張女採分工方式照顧女嬰，事發當天餵完女嬰配方奶後，就將女嬰抱至床上睡覺，期間曾到臥房內探視，10時15分外出採買，10時31分返家並把食材放置好，直到10時40分到房內探視女嬰時，因呼叫無反應，才發現女嬰無呼吸心跳情形，便要求張女打電話，亦對女嬰進行CPR急救；張女則表示，她當天正在照顧另名小孩，期間曾去看過林姓女嬰，但沒有很近看，以為女嬰在睡覺。

對此，法官勘驗法醫研究所、台大醫院鑑定結果，認定女嬰死因有高度可能性屬「嬰兒猝死症」，且發病快速，並非保母所能預見情況，與洪女外出、張女延遲注意無相當因果關係，最終審酌後判2名保母無罪。