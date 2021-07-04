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《性／生活》男星尺寸太驚人！他急發分析文「假的」：別讓女友看

▲《性／生活》一上架就話題不斷。（圖／翻攝自Netflix）

▲亞當狄莫斯在《性／生活》裸身洗澡，畫面掀起熱烈討論。（圖／翻攝自Netflix）

記者施怡妏／綜合報導

美國限制級影集《性／生活》（Sex／Life）近期討論度爆表，除了男女主角有多場大尺度情慾戲，其中一幕男主角亞當狄莫斯 （Adam Demos）裸身洗澡的畫面，更是掀起熱議，一名男網友看完後提醒男性同胞，若另一半看到該片段，可能會影響到當天今晚的性生活，甚至會吵架，也對亞當的「真實尺寸」提出看法。

在亞當狄莫斯裸身洗澡畫面播出後，不少劇迷認為尺寸實在太驚人，「這是真的嗎」、「不敢相信」、「OMG太驚人了」，甚至讓網友質疑真實性，懷疑是否找替身或是後製特效，也導致掀起「第3集20分」的搶看熱潮。

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原PO看完拍該片後在Dcard上發文，提醒所有男性網友，如果另一半正在看《性／生活》，亞當全裸洗澡的畫面，強烈建議點兩三下快轉，「這段落不適合女性觀看 ，會影響今晚的性生活，甚至吵架」，而對於亞當的尺寸真偽，原PO認為是假的。

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲原PO認為亞當的生殖器不是真實的尺寸。（圖／翻攝自DCARD）

原PO分析，第三集亞當趴在床上那幕，如果生殖器真的有25公分長，肯定是往下放，「不可能往上放壓在肚子下，或是左右放壓在大腿下」，不過在劇中，鏡頭由上往下拍，從屁股中間看過去，什麼都看不到，因此認為是假的。

對此，網友們笑說，「一堆男生沒差吧，他們有性生活嗎」、「原本看到別人說劇情很爛，不想看這部，但看完這篇文決定去看了」、「很多很巨的都是特效，但這個看起來好真實喔」、「特地把Netflix開來看這段，我老公叫我今天不要碰他」、「所以是特效還是真的，很多都是特效」。

面對外界揣測，製作人史黛西強調，這幕並非找替身所拍，「大家都會問這是不是真的？還是用特殊道具做的？我可以告訴大家，亞當狄莫斯是如何回答的，他說『紳士是從來不說這些的』。」亞當狄莫斯在節目受訪時則表示，拍攝期間，負責確保演員權益的親密行為協調員全程在場，因此感到相當安心，抱持著「沒什麼大不了」的心態坦然去拍攝。

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