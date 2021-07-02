4死惡火驚魂5小時　他用1473字還原驚恐那一夜：本來以為撐不過了

記者葉國吏／綜合報導

彰化市喬友大樓9小時惡火，奪走1名消防員、3名檢疫住客生命，造成22人受傷。一位受困在旅館裡長達5小時的民眾在臉書社團「彰化人大小事」寫下1473字還原驚恐一夜的過程，直言「本來以為撐不過今晚了」。

▲喬友大樓4死火警。（圖／記者葉國吏翻攝）

以下全文：

人生第一次在大火中搭雲梯車下樓，昨晚是我永生難忘的一夜。

我是百香果商旅防疫旅館的住客，在消防員的協助下順利被救出，正安置在其他旅館隔離，好不容易回到台灣，這是我在防疫旅館隔離的第五天。

當初看照片感覺飯店設施滿新的，十五天兩萬四的含吃住費用，在彰化市算是CP值比較高的選項，到了喬友大樓的時候，雖然外觀滿陳舊的，但進到飯店感覺是新穎完善，但電梯鋪滿了施工的木板、紙板，讓人感覺大樓應該還在施工。

▲彰化防疫旅館火警，現場濃煙密布。（圖／記者唐詠絮攝）



就在昨晚七點左右，突然響起火災警報的聲音，飯店工作人員透過廣播系統請大家不要緊張，說是消防演習測試，要大家待在房內。

因為防疫規定，我只敢略微開門，探頭往外看只看到一點小煙，但程度大概就只是燒香拜拜的那種程度，我關起門來繼續滑著手機。

過了半小時後，有股燒東西的煙味竄進房內，我感覺越來越不舒服，但還是不敢走出房門，畢竟違反防疫規定會被罰，只期待事情就像飯店說的是演習。

▲喬友大樓火勢狂竄8小時。（圖／記者李忠憲攝）

大概八點時，房門外傳來許多躁動聲，有些受不了的房客們離開房間，我隔著房門聽到一些窸窸窣窣，後來對話聲越來越清晰，大家越來越驚慌。我打開房門，想要了解外面的狀況，但發現走道上煙霧，可以看到的視線已經越來越模糊，我終於意識到，這是真的出事了。

大概九點時，求生本能告訴我，必須離開這裡，我緊緊戴著口罩、摀上口鼻，但沒幾步，濃煙嗆到讓身體承受不了，這樣的狀況恐怕到不了一樓，我只好趕緊撤回房間。

這時已經好一陣子沒有工作人員的廣播，我打電話給櫃檯，一開始還有人接，但也就是回應一些安撫人心的話，什麼火勢已經有控制住，後來就再也聯絡不上。

我在走廊有遇到一位五十幾歲的婦人，也和另一個人一起，我們往靠近中正路側的房間移動，閃著手機的手電筒，希望能讓消防人員更清楚知道我們的位置。

那時候房間內煙霧也導致視線模糊，婦人非常害怕喪送火場，我也一直安撫那個婦人，請她先坐下。在煙霧間隔之間，我有開過窗，對樓下大喊這邊有人，從九點過後，我有打給119、衛生局詢問相關資訊，也跟爸媽報備近況，希望他們可以放心。

到我離開之前，消防隊員有來過一次，但可能因為我們比較邊間，並沒有被第一批救離現場，消防員請我們繼續做好防護，但婦人一直焦急詢問，為什麼還不救我們出去？

過沒多久，煙霧濃厚的程度，已經是就算戴了兩張口罩，也吸不到氣，於是我們都趴在地板上，隔著濕毛巾，但口鼻還是吸不到空氣。

一直到大概十二點多，才終於再次看到消防隊員的探照燈，這次總算是要來帶我們離開了的。本來是要從中正路那面搭乘雲梯車，但那邊雲梯車動作比較慢，後來是由消防員帶著我們經過走廊，路上我們多了一個人同行，要從三民路那面下去。

▲喬友大樓大火，內部已經焦黑不堪。（圖／記者李忠憲攝）

這時候是最緊張的，濃煙不斷由下而上竄出，我請婦人先上雲梯車，接下來是一位女性，再來才是我，後面還有一位男性。

踩上窗戶的當下雙腿不斷發抖，眼鏡還剛好掉下去，視線非常模糊，還要經過一個看起來沒多穩固、只有一個腳掌寬的施工鷹架，才能才能踏到雲梯車，我第一次才知道原來七樓有這麼高⋯⋯

消防員人很不錯，雖然沒有其他防護措施，但有先拋一個繩子稍微綁住我的身體，也拿一個氧氣面罩給我用，時隔了四個小時，我才呼吸到一口乾淨的空氣。

▲宜蘭防彰化喬友大樓惡火4死憾事再生。（圖／記者唐詠絮攝）

雲梯車降到二樓時，感受到一股熱意，消防隊員持續在噴水滅火，這時候我才真正鬆了一口氣，跟其他住戶分享，本來以為撐不過今晚了。

今天看到新聞才知道，還有一位英勇殉職的消防員，真的很感謝辛苦的消防員，不怕危險把我們救出來，我雖然有些許嗆傷卻如獲重生，但也想問彰化縣為什麼會有這種防疫旅館？蓋在這種頭重腳輕的大樓裡，怎麼會高樓層旅店整修良好，低樓層卻是堆放雜物引起大火，希望該咎責的要好好咎責，而我們這些人也應有相對應的賠償。