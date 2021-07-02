　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4死惡火驚魂5小時　他用1473字還原驚恐那一夜：本來以為撐不過了

記者葉國吏／綜合報導　

彰化市喬友大樓9小時惡火，奪走1名消防員、3名檢疫住客生命，造成22人受傷。一位受困在旅館裡長達5小時的民眾在臉書社團「彰化人大小事」寫下1473字還原驚恐一夜的過程，直言「本來以為撐不過今晚了」。

▲▼喬友大樓火警。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲喬友大樓4死火警。（圖／記者葉國吏翻攝）

以下全文：
人生第一次在大火中搭雲梯車下樓，昨晚是我永生難忘的一夜。

我是百香果商旅防疫旅館的住客，在消防員的協助下順利被救出，正安置在其他旅館隔離，好不容易回到台灣，這是我在防疫旅館隔離的第五天。

當初看照片感覺飯店設施滿新的，十五天兩萬四的含吃住費用，在彰化市算是CP值比較高的選項，到了喬友大樓的時候，雖然外觀滿陳舊的，但進到飯店感覺是新穎完善，但電梯鋪滿了施工的木板、紙板，讓人感覺大樓應該還在施工。

▲彰化防疫旅館火警，現場濃煙密布。（圖／記者唐詠絮攝）

就在昨晚七點左右，突然響起火災警報的聲音，飯店工作人員透過廣播系統請大家不要緊張，說是消防演習測試，要大家待在房內。

因為防疫規定，我只敢略微開門，探頭往外看只看到一點小煙，但程度大概就只是燒香拜拜的那種程度，我關起門來繼續滑著手機。

過了半小時後，有股燒東西的煙味竄進房內，我感覺越來越不舒服，但還是不敢走出房門，畢竟違反防疫規定會被罰，只期待事情就像飯店說的是演習。

▲喬友大樓火勢狂竄8小時。（圖／記者李忠憲攝）

大概八點時，房門外傳來許多躁動聲，有些受不了的房客們離開房間，我隔著房門聽到一些窸窸窣窣，後來對話聲越來越清晰，大家越來越驚慌。我打開房門，想要了解外面的狀況，但發現走道上煙霧，可以看到的視線已經越來越模糊，我終於意識到，這是真的出事了。

大概九點時，求生本能告訴我，必須離開這裡，我緊緊戴著口罩、摀上口鼻，但沒幾步，濃煙嗆到讓身體承受不了，這樣的狀況恐怕到不了一樓，我只好趕緊撤回房間。

這時已經好一陣子沒有工作人員的廣播，我打電話給櫃檯，一開始還有人接，但也就是回應一些安撫人心的話，什麼火勢已經有控制住，後來就再也聯絡不上。

我在走廊有遇到一位五十幾歲的婦人，也和另一個人一起，我們往靠近中正路側的房間移動，閃著手機的手電筒，希望能讓消防人員更清楚知道我們的位置。

那時候房間內煙霧也導致視線模糊，婦人非常害怕喪送火場，我也一直安撫那個婦人，請她先坐下。在煙霧間隔之間，我有開過窗，對樓下大喊這邊有人，從九點過後，我有打給119、衛生局詢問相關資訊，也跟爸媽報備近況，希望他們可以放心。

到我離開之前，消防隊員有來過一次，但可能因為我們比較邊間，並沒有被第一批救離現場，消防員請我們繼續做好防護，但婦人一直焦急詢問，為什麼還不救我們出去？

過沒多久，煙霧濃厚的程度，已經是就算戴了兩張口罩，也吸不到氣，於是我們都趴在地板上，隔著濕毛巾，但口鼻還是吸不到空氣。

一直到大概十二點多，才終於再次看到消防隊員的探照燈，這次總算是要來帶我們離開了的。本來是要從中正路那面搭乘雲梯車，但那邊雲梯車動作比較慢，後來是由消防員帶著我們經過走廊，路上我們多了一個人同行，要從三民路那面下去。

▲喬友大樓大火，內部已經焦黑不堪。（圖／記者李忠憲攝）

這時候是最緊張的，濃煙不斷由下而上竄出，我請婦人先上雲梯車，接下來是一位女性，再來才是我，後面還有一位男性。

踩上窗戶的當下雙腿不斷發抖，眼鏡還剛好掉下去，視線非常模糊，還要經過一個看起來沒多穩固、只有一個腳掌寬的施工鷹架，才能才能踏到雲梯車，我第一次才知道原來七樓有這麼高⋯⋯
消防員人很不錯，雖然沒有其他防護措施，但有先拋一個繩子稍微綁住我的身體，也拿一個氧氣面罩給我用，時隔了四個小時，我才呼吸到一口乾淨的空氣。

▲宜蘭防彰化喬友大樓惡火4死憾事再生。（圖／記者唐詠絮攝）

雲梯車降到二樓時，感受到一股熱意，消防隊員持續在噴水滅火，這時候我才真正鬆了一口氣，跟其他住戶分享，本來以為撐不過今晚了。

今天看到新聞才知道，還有一位英勇殉職的消防員，真的很感謝辛苦的消防員，不怕危險把我們救出來，我雖然有些許嗆傷卻如獲重生，但也想問彰化縣為什麼會有這種防疫旅館？蓋在這種頭重腳輕的大樓裡，怎麼會高樓層旅店整修良好，低樓層卻是堆放雜物引起大火，希望該咎責的要好好咎責，而我們這些人也應有相對應的賠償。

ET快訊
賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝下一個航海王
彰化4命惡火「25張消防員鼻酸照」震撼瘋傳　2.4萬網友哭了
國3龍井段大貨車3連撞！鋼樑直插車頭　駕駛險當場喪命
羅志祥私訊「2027年時空旅人」　半夜激動曝對話截圖：他回我
方文琳深夜道歉賈永婕！　她為偶像回應超霸氣
快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消
國小男童公然強吻高中女！　摟腰跨坐後壓倒在地狂親

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

抓猴少校夫外遇俏女警！元配當街喊：我知道你們一夜6次還發炎

國3龍井段大貨車3連撞！鋼樑直插車頭　駕駛險當場喪命

國道3大車連環撞！鋼樑直接插進車頭　駕駛險當場喪命

4死惡火驚魂5小時　他用1473字還原驚恐那一夜：本來以為撐不過了

彰化4死惡火「居檢者被趕回房」　家屬列1條件要提國賠

殉職消防員陳志帆最後求救「快沒氧氣了...」　父嘆：做死都基層擔

彰化防疫旅館4死惡火「1死者陽性」　解隔離前遇劫！至今無人認屍

旅館騙「消防測試」惡火奪4命　老闆嗆逃生者：快回去，不然罰錢

鞭炮塞嘴不成塞屁股點火引爆　基隆14惡煞暴力強押3男勒索

彰化惡火奪4命！消防員「25張鼻酸照」震撼瘋傳　2.4萬網友哭了

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

Bo妞「鼻血特效」奶音喊：我挖鼻孔太多　幫爸爸戴帽.梳頭...修杰楷「各種霸凌」XD

抓猴少校夫外遇俏女警！元配當街喊：我知道你們一夜6次還發炎

國3龍井段大貨車3連撞！鋼樑直插車頭　駕駛險當場喪命

國道3大車連環撞！鋼樑直接插進車頭　駕駛險當場喪命

4死惡火驚魂5小時　他用1473字還原驚恐那一夜：本來以為撐不過了

彰化4死惡火「居檢者被趕回房」　家屬列1條件要提國賠

殉職消防員陳志帆最後求救「快沒氧氣了...」　父嘆：做死都基層擔

彰化防疫旅館4死惡火「1死者陽性」　解隔離前遇劫！至今無人認屍

旅館騙「消防測試」惡火奪4命　老闆嗆逃生者：快回去，不然罰錢

鞭炮塞嘴不成塞屁股點火引爆　基隆14惡煞暴力強押3男勒索

彰化惡火奪4命！消防員「25張鼻酸照」震撼瘋傳　2.4萬網友哭了

LIVE／拚「712微解封」行業指引規劃　指揮中心最新說明

華上生醫28日申請登錄興櫃股票

老毛孩也能超可愛！美容師親授「保養秘笈」　靠1招搞定剪指甲大戰

日本菲律賓加強軍事合作　將首度聯合空中演習

抓猴少校夫外遇俏女警！元配當街喊：我知道你們一夜6次還發炎

一張圖讓重症醫放心「疫情應可控制下來」　712降級可能性高

字母哥左膝受傷缺席東冠G5　「鷹王」楊恩連2場都沒上

模糊的「國共關係」不再單押一味　龐建國：除非國民黨淪為阿斗

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

網紅住美國「欠6位數美金醫藥費」！曝醫療天價：珍惜台灣健保

「巨大毛跟鞋」遺落在馬路！　網放大看翹臀：穿著歐告的惡魔

社會熱門新聞

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

彰化惡火他逃到一樓　老闆竟嗆：快回去，不然罰錢

即／93歲嬤送醫猝死　半月前曾打AZ

彰化惡火奪4命！消防員「25張鼻酸照」震撼瘋傳

你姊夫快不行了！傳道士妻電話向弟弟哭訴

高雄女失蹤3天詭陳屍工地　疑高處墜樓

高雄街頭兇殺1男濺血亡　警全力緝兇逮4人

即／台南驚傳河堤砍人　男頭部中刀送醫

勇消陳志帆殉職！堂弟千字文淚訴心聲

同事整理遺物哭慘　曝陳志帆卸裝備原因

太陽會虎牌殺手成軍背景曝　曾囂張點名狙殺蔡清祥

4死惡火驚魂5小時　他用1473字還原驚恐那一夜：本來以為撐不過了

殉職消防員最後求救曝！父嘆：做死都基層擔

更多熱門

相關新聞

消防員氣瓶沒氣命喪火場　溫昇豪悲痛發聲

消防員氣瓶沒氣命喪火場　溫昇豪悲痛發聲

彰化喬友防疫旅館大火，無情奪走4條性命，其中1名是年僅33歲的消防員陳志帆，令人想起日前才剛播畢的消防職人劇《火神的眼淚》，「同安分隊」的溫昇豪、林柏宏看到新聞都悲痛萬分。

關鍵字：

防疫旅館大火

讀者迴響

熱門新聞

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

可口可樂復仇！C羅被移走

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

彰化惡火他逃到一樓　老闆竟嗆：快回去，不然罰錢

即／93歲嬤送醫猝死　半月前曾打AZ

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

外送燒臘飯300元　趙正平打開愣住：是我太傻？

44天就控制疫情！日本人讚「台灣好猛」　網揭1關鍵

高收入領2萬紓困！網怒：戶頭剩800什麼也拿不到

彰化惡火奪4命！消防員「25張鼻酸照」震撼瘋傳

即／竹科員工確診！企業604員工急快篩

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面