　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／板橋大遠百全員快篩　800人採檢結果出爐！

▲▼板橋大遠百。（圖／ETtoday資料照）

▲板橋大遠百。（圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／新北報導

針對板橋大遠百1500人快篩，目前篩檢800人，結果皆為陰性。

侯友宜上午受訪表示，除了消毒再消毒以外也停止營業，目前篩檢了800多人全部是陰性，至於昨日有公布特定足跡，是因該櫃姐在那裡有可能接觸不同的人，為了讓特定的足跡能夠提醒在那段時間有去消費的市民朋友除了自我健康監測以外也可以去做篩檢。

新北市板橋大遠百4樓櫃姐及其家人確診，衛生局表示，櫃姐最後一天上班為25日，時間為12:00-15:30，同日下班後於16:07-16:27 前往板橋中山路1段的全聯板新門市。

至於傳染脈絡，衛生局說明，櫃姐的婆婆為環南市場攤商，於6/27日採檢，6/28確診，櫃姐因與曾與婆婆接觸，6/28被匡列採檢，6/29確診，6/25為最後一天上班日。

該名櫃姊於29日採檢PCR陽性，目前已立即展開疫調，擴大匡列採檢相關接觸者。該名櫃員的家屬為環南市場攤商，為新北市29日公布確診個案。櫃姐一家7口同住，包括公公、婆婆、2兒子、2媳婦、1孫，公婆都在環南市場工作，婆婆28日最先確診，其他6名家人也被匡列居家隔離並要求採檢，最後只有櫃姐1人驗出確診。

ET快訊
快訊／政院通過：有薪產檢假再多2天！　育嬰留停津貼夫妻一起領
「餅乾鞋」宣布台灣全面撤櫃！　價格下殺出清
台大醫揭「指揮中心未公布數據」！見1數字喊：降三級很有機會
快訊／板橋大遠百全員快篩　800人採檢出爐
彰化又冒大火！　濃煙竄天10公里外都看得到
欠稅大戶公布！「這家族」欠稅逾52億元　明年恐一筆勾銷
快訊／三重湯城企業擴大快篩　300員工採檢出爐
媽媽帶4歲兒輕生雙亡！　顧小孩身心俱疲
她賣2間房挺「機師男友」　1800萬瞬間歸零

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打疫苗拚解封！國人搶打疫苗　196.3萬人已接種、涵蓋率僅8.35％

送匾額到行政院　羅智強嗆「把我當現行犯抓起來！」

國人安心養！政院：有薪產檢假增2日　育嬰留停津貼夫妻一起領

剩1萬6528劑！北市72歲↑長者搶約打莫德納　下波擬增「取消」鍵

快訊／板橋大遠百全員快篩　800人採檢結果出爐！

柯文哲遭疑對幹唐鳳　3張圖還原IT大臣將「台北通」納入簡訊實聯

快訊／三重湯城企業擴大快篩　300員工採檢結果出爐！

蔡英文報你知　一張圖秒懂七月「兩關鍵新制」

政府拚1400萬人10月打完第一劑　群體免疫3千萬疫苗目前到貨1／6

周玉蔻曝被找過當市政顧問　怒嗆柯文哲「再講收買把你鼻子捏掉」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

那對夫妻流產2年報喜迎二胎「相擁痛哭」　預產期「太玄了」！Kim：他就是2年前的這天走的...

打疫苗拚解封！國人搶打疫苗　196.3萬人已接種、涵蓋率僅8.35％

送匾額到行政院　羅智強嗆「把我當現行犯抓起來！」

國人安心養！政院：有薪產檢假增2日　育嬰留停津貼夫妻一起領

剩1萬6528劑！北市72歲↑長者搶約打莫德納　下波擬增「取消」鍵

快訊／板橋大遠百全員快篩　800人採檢結果出爐！

柯文哲遭疑對幹唐鳳　3張圖還原IT大臣將「台北通」納入簡訊實聯

快訊／三重湯城企業擴大快篩　300員工採檢結果出爐！

蔡英文報你知　一張圖秒懂七月「兩關鍵新制」

政府拚1400萬人10月打完第一劑　群體免疫3千萬疫苗目前到貨1／6

周玉蔻曝被找過當市政顧問　怒嗆柯文哲「再講收買把你鼻子捏掉」

6月車市受疫情衝擊衰退32.5%　總掛牌數未達2.8萬輛

嗨搶鏡頭釀「環法車賽」連環大追撞！　她被逮「悲劇下場」曝光

關鍵畫面曝！邁阿密大樓增至18死　事發前車庫大漏水「柱子塌了」

無薪假續增至1305家、1萬3626人　勞部：短期內疫情影響持續

太陽睽違28年再闖NBA總冠軍賽　CP3轟41分淘汰老東家快艇圓夢

冷飯還是香！《FF》1-6代像素復刻版上市　回憶「太空戰士」旅程

打疫苗拚解封！國人搶打疫苗　196.3萬人已接種、涵蓋率僅8.35％

日籍高材生北宜遇橫禍　肇事重機男死亡不起訴…母悲求真相

快訊／日本確定發行疫苗護照！　7月底正式上路

郭淑敏／國產疫苗進度延宕　總統應儘速施打疫苗

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

政治熱門新聞

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會回應

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

陳其邁「兩鬢發白」抬頭紋加深　網友超心疼

侯友宜會選總統？他點出驚人真相

永和婦人無慢性病史　打完AZ「第10天猝死」

白宮證實台灣取得疫苗被斷　府：不會貿然公布供應狀況

快訊／三重湯城擴大匡列300人採檢結果出爐！

快訊／板橋大遠百全員快篩　800人結果出爐！

黃國昌訂枋寮芒果力挺屏東　業者寄來一箱竟寫了「3個字」

快訊／北市大安區醫師染疫「7天看200病患」　黃珊珊：趕快出來快篩

綠營大數據／潘孟安力抗Delta病毒好感度攀升

快訊／大遠百櫃姐最後上班日6／25　當天足跡曝光

北市公布確診足跡！大安醫看診200人　病患染疫連4天去嘉興公園

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

小米手環6買一送一今9：30開搶！5大通路曝光

即／彰化惡火1消防ohca　同袍跪地全場鼻酸

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

謝承均陪曾莞婷身邊20年！鬆口「兩人真正關係」

彰化防疫旅惡火4死20傷

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會回應

更多

最夯影音

更多
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」
朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面