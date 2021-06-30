高雄火燒船畫面曝！暗夜中烈焰「狂燒10小時」　2船員跳海求生　

▲高雄火燒船，因風勢助長，火勢直到10小時後才被撲滅。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄外海29日下午發生一起火燒船案件！一艘「金佶利158」號漁船在高雄外海起火燃燒，火勢一發不可收拾，整燒船瞬間陷入火海，而船上兩名船員緊急跳海求生，所幸被附近漁船救起，並送至另艘「金佶利66」號漁船安置。海巡人員獲報趕抵現場救援，不過因風勢助長，火勢多次復燃，一直到30日凌晨3時40分許火勢才順利撲滅，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。

透過現場畫面可以看到，高雄外海處竄出濃濃黑煙，而海面上船隻冒出紅色火光，且船上還有兩名船員，情況相當危急，附近民眾見狀嚇得立刻通報。

▲▼海面上冒出紅紅火光，場面險象環生。（圖／記者吳奕靖翻攝）

海巡人員表示，29日下午6時許接獲通報後，便立刻前往救援，所幸船上兩名船員緊急跳海求生後，被附近漁船救起，並無大礙。不過，船隻因為風勢助長，火勢多次復燃，海巡人員不斷以高壓水柱壓制火勢，才在30日凌晨3時40分將火勢撲滅，整整耗時了近10個小時。

巡防艇事後於現場戒護蒐證，未發現油污外洩，並通報航港局南部航務中心發布礙航公告、漁業電台廣播通知航行漁船避讓。

高雄海巡隊表示，海巡署肩負救生救難重任，對於海上救難工作，秉持人命救助為第一優先，民眾若於海上遭遇危難，請儘速撥打「118」免付費報案電話，海巡人員將於第一時間馳赴現場協助，確保民眾生命財產安全。