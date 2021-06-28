「南高屏全+0」北北基桃+58！　本土確診地圖曝光

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增60例確定本土病例，另新增3例死亡。目前連續4天都是雙位數確診，看起來有往下降的趨勢，但指揮官陳時中強調，大家還是不要掉以輕心。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

▲0628單日確診地圖（圖／ETtoday）

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指揮中心表示，今日新增之60例本土病例（其中31例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為26例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今年6月19日至6月27日。

個案分佈以新北市33例最多，其次為台北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例；其中32例為已知感染源、3例關聯不明、25例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0628全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

另外，指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月23日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於6月25日至6月26日。

全台今年已累計 13415 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6442 人

台北市 4419 人

基隆市 301 人

桃竹苗

桃園市 673 人

新竹市 35 人

新竹縣 98 人

苗栗縣 543 人

中彰投

台中市 192 人

南投縣 37 人

彰化縣 258 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 81 人

屏東縣 44 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人