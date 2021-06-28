小孩不能打疫苗！Delta傳播力強　專家：復學只能靠群體保護力

▲小孩還不能打疫苗，只能靠周邊人給予群體保護力。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗僅開放18歲以上施打，有民眾擔心青少年與孩童會成為新一波高風險族群，家長也關心下學期是否能恢復實體上課。專家表示，在開放青少年施打疫苗前，只能靠群體免疫力，等疫苗覆蓋率到6成以上後，才能考慮恢復正常上課。政府也要加速疫苗採購，最好能買到全人口的2至3倍，才能抵擋傳播力較強的Delta病毒。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日在記者會上公佈未成年人染疫與重症數據，自從5/11爆發社區感染以來，0至9歲425人、10至19歲496人，也就是未滿20歲的年輕族群中，共有921人確診，在1萬3000多名確診者，佔比6.9%。

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在重症個案中，0~9歲有1位、10歲到19歲有3位，佔所有重症患患者約0.2％，顯示重症族群還是以60歲以上老人為主。

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

羅一鈞強調，依照其他國家經驗，當疫苗覆蓋到一定程度後，會凸顯出未打疫苗的青少年與兒童比例增加，不過新冠疫苗是預防重症，因此還是會依訂定順位逐步施打。至於青少年若依照現行規定，在家學習未出門，相較成年人而言，應該很難成為病毒傳播對象。

林口長庚醫療副院長邱政洵醫師則表示，在青少年打疫苗前，只能告維持社交距離、視訊上課與家人、師長等周邊接觸者打疫苗，來提供群體保護力。

而印度變異株傳播力強，第二劑至少要打到6、7成才能達到群體免疫力，但我國疫苗目前不到500萬劑，就算只打一劑，也只能覆蓋到2成人口，但鄰近的韓國政府已買到上億劑，每人打3~4針綽綽有餘，呼籲政府應加把勁，至少應買到全人口的2~3倍量比較保險。