父親留下的單車遭竊　報案1天就找回！女失主超感動





▲李女遭竊愛車1天內被警方積極尋回，她開心與瑞安所警員鄭立群合影並致贈卡片。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市一李姓婦女11日下午發現心愛的腳踏車停放在建國南路和平東路口的單車架上被歹徒竊取，由於李女使用這輛單車長達12年，雖然腳踏車稍微老舊，卻是過世父親所購買贈與禮物，對被害人有重大意義。轄區大安瑞安所轄區警員鄭立群獲報後積極調閱監視器，鎖定一名蔡姓犯嫌涉案，並順利追回民眾愛車，李女滿懷感激，親寫小卡片向警方致意。

大安警方表示：李女於6月11日14時許報案求助，腳踏車停放於建國南路與和平東路口的腳踏車架上，遭不明人士竊取，瑞安街派出所警員鄭立群獲報後，調閱過濾上百支監視器後，以車追人當天即鎖定蔡姓犯嫌涉案，依法通知蔡嫌到案說明，並順利尋回遭竊的腳踏車。

▲李女遭竊愛車1天內被警方積極尋回，她開心與瑞安所警員鄭立群合影並致贈卡片。（圖／記者張君豪翻攝）



李女本來對找回愛車不抱希望，特別致謝卡片寫道：「不一定每個人都可以體會，她遭竊的物品是比較舊的腳踏車，應該也沒什麼價值，但警察同仁還願意幫忙，讓家人都非常感動。」

李女表示，該輛腳踏車是已過世的父親於12年前所購買，並加裝加大的載貨架，她常騎單車去大安森林公園運動，發現愛車遭竊心中滿是失落惋惜，所幸警方協助尋回有紀念價值的腳踏車，讓家人能繼續延續美好回憶。

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