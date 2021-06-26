外媒登苗栗移工現況！便當菜色僅兩樣　曾玟學：寧選三色豆便當

▲曾玟學接獲移工抱怨，便當菜色不佳。（圖／翻攝曾玟學臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

苗栗科學園區爆發群聚感染，縣政府立刻採取集體管理方式，祭外出禁令引發諸多爭議，還登上外媒，菲律賓駐台代表處與越南在台辦事處也都前往苗栗關心。對此，縣議員曾玟學多次要求縣府改進，也接到許多移工反映便當菜色要改善，他不禁感嘆若跟三色豆便當相比，「我選擇吃三色豆便當」。

曾玟學表示，縣府處理管理移工方式，從擅自打包私人物品、宿舍遷移到空間擁擠、飲食等爭議，都是調整管理方式即可避免的，幾次的事件許多台灣人看到都難以接受，這不該是我們對待外國朋友的方式。

曾玟學認為，在嚴峻的疫情考驗下，台灣收到了許多國家的幫忙，若我們自詡為民主自由陣線的一員，便不能漠視勞動者因為國籍不同而受到的差別待遇。

曾玟學指出，因為苗栗縣政府持續限制的外出禁令，原本自理的早餐必須改由仲介提供，每餐伙食都是要發照片給縣府備查的，但這內容的確有改善空間，把這份餐跟三色豆便當放在一起，「我甚至會選擇吃三色豆便當。」他們也非要求多高檔的菜色或環境，只是希望別被當成物品和用後即丟的勞動力對待。

曾玟學說，外籍移工填補了許多產業與照護需求的缺口，是支撐台灣社會持續運作重要的一份子。政府如果連移工們最基本的權益都無法保障，要如何讓人民相信所有勞動者能得到完善照顧。也還有多位議員，都非常關注這次事件的後續改善，但目前僅能說仍有限，希望縣政府能確實督導雇主與仲介落實指引規範，並善待他們的外籍員工。

對於移工便當菜色問題，有網友留言表示，「有時不是你們想的那樣，我們有在包便當，外勞自己要求便當只要飯跟魚或肉，加一顆荷包蛋或水煮蛋，我們煮的菜不合他們的口味。」

對此，曾玟學也回應網友，「或許有人喜歡這樣，但我可以確定有非常多人不喜歡，因為跟我抱怨跟陳情的都是移工本人，且非常多，從被隔離的時候就開始一直有這類問題，縣府才會要求每天菜色都要讓他們備查。且這是非自願的，因為之前早餐晚餐自理，現在被限制外出，只能給什麼吃什麼。」

經過反應之後，曾玟學事後在留言處補上照片，竹南的宿舍晚餐有明顯改善，也有移工反應從隔離到現在已三週，蠻需要蔬菜跟水果，有些人已有些便秘問題，已跟勞青處反應。目前宿舍有供水果領取，但分配上會有不均狀況，也請幫忙補充並調整發配方式。

▼竹南宿舍便當已有明顯改善。（圖／翻攝曾玟學臉書）



▼網友回應移工便當菜色。（圖／翻攝曾玟學臉書）

