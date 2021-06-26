新北市果菜、家禽、肉品、漁市場　侯友宜：28日前全面打疫苗





▲侯友宜視察肉品市場。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

為落實批發市場防疫穩定豬肉供應，新北市協調三重聯合醫院於新北肉品市場內成立機動篩檢站廣篩及施打疫苗，從業人員約500餘人，6月初即已造冊報送中央，果菜、肉品、家禽、漁市場相關人員分批在28日完成篩檢及疫苗施打作業。

新北市長侯友宜26日上午至肉品市場視察篩檢及施打疫苗情形，指示批發市場工作人員前往篩檢，務必做好防疫作業。

新北市批發市場包含供應蔬果的果菜市場、毛豬拍賣屠宰的肉品市場、魚貨交易的漁市場，以及供應雞肉的新北市家禽合作社附設屠宰場。其中位於樹林區的新北市肉品市場是北北基唯一肉品交易市場，每日屠宰豬隻約3000餘頭，供應大台北地區民生肉品所需。為保障市場從業人員安全果菜市場已完成廣篩及疫苗注射。

農業局表示，25日起逐步對其他三個市場進行廣篩及疫苗施打作業。6月26日上午即由三重聯合醫院組成機動篩檢隊及進駐肉品市場，快篩陰性立即施打疫苗，最短時間提供從業人員保護。

新北肉品市場陳志銘主任表示，肉品市場除辦理毛豬拍賣及屠宰業務，更擔任調節產銷雙方供需及穩定豬肉價格的角色，因涉及民生日常需求，防疫的管控更是至關重要新北市肉品市場共有5條屠宰線，從業人員約500餘人，6月初即已造冊報送中央爭取施打疫苗。