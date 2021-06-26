台灣有染疫黑數？需普篩嗎？　鄭運鵬「7點分析」普篩派不說的真相

▲立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

指揮中心指揮官陳時中宣布6月27日起入境要採全面普篩，防堵變種Delta病毒株，引發抨擊防疫落後；外界質疑，台灣確診死亡率高於全球平均，恐怕存在染疫黑數，因此不斷主張全面普篩。對此，民進黨立委鄭運鵬提出7點說明，認為就算全民大普篩也不會抓出確診黑數。

鄭運鵬26日在臉書發文表示，台灣有一派人，攻擊完疫苗之後，現在要來打染疫死亡率，最後回歸到普篩派理論，而普篩派的擁護者是去年彰化縣違反醫學倫理的萬人大普篩後，轉戰到新北市防疫團隊。

鄭運鵬說，他們現在對台灣染疫死亡率高於全球平均一倍的說法是：「國內還有潛藏一倍的黑數確診者，如果黑數普篩出來，就會和世界平均差不多」。不過，鄭運鵬質疑，「台灣有染疫黑數嗎？需要大普篩嗎？這合理嗎？」也提出以下7點「普篩派不會說明的真相」。

1，目前死亡率高，張上淳教授說明過，是因為台灣盛行率（染疫比例）還低，目前的高齡染疫比例比其他高，所以重症和死亡率就會高。

2，粗算的對比，台灣染疫比率大約是0.5，是韓國的1/5，日本的1/12，新加坡1/20，美國的1/200。以世界各國盛行率來看，我們即使疫情高峰一個半月，在全世界來看，當然算低，目前還和長期防疫排名第一的紐西蘭差不多。

3，承2，所以這一週來，歐盟等國家才會在台灣疫情高峰時期，反向開放解除台灣的旅遊禁令，這是科學和信任，和反中聯盟無關。

4，再來，如果照著普篩派主張，再來個全民大普篩，會不會就抓出一倍的黑數？我認為不會。

因為，簡單假設黑數是10000人，即使高達9成的人是無症狀，那一成的有症狀者也高達1000人，這1000人大約會有700人會出現在雙北，他們不會在家等重症，一定會去看醫生，以目前雙北恢復寬裕的醫療量能，一定會抓得出來，抓出來就會出現在每天的指揮中心記者會。

這就是我長期在說明，要相信台灣完整的醫療體系。

5，所以，有沒有人蓋牌？根本沒辦法。除非全國大流行，造成醫療癱瘓，但那種狀況不是蓋牌，是量能塞車，五月中旬雙北就短暫發生過。

6，我認為在這個防疫體系內，中央和地方都沒有人有膽量和能力蓋牌，即使這段期間我對雙北的策略很有疑慮，但我也沒有懷疑過雙北蓋牌，［也請普篩論者適可而止，不要製造恐慌］。

7，最後，我來算一個數字，說不定普篩派的朋友馬上就會提出來要求大普篩：

以雙北700萬人口來算，做個一半人口的普篩測試，快篩一劑只要算300元，做完就是21億元，即使不論偽陰性趴趴走，光［偽陽性~恐慌~疫調~框列］，就不得了了！