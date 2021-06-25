5歲童手錶被搶「抓花同學臉」　父母、補習班全挨告！索賠298萬

▲幼童阿和搶小明手錶不還臉被抓花，父母怒向對方家屬、補習班求償近300萬元，北院判小明父母應賠16840元。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

阿和、小明（化名）於2019年間，共同就讀某兒童英語補習班，阿和於9月25日下午等家長接送時，搶了小明的手錶不願歸還，年幼的小明情緒激動下，對阿和臉部施展瘋狂亂抓，導致對方臉部多處淺層撕裂傷，阿和的家屬控訴小明霸凌、補習班未盡監督義務，向小明一家求償140萬餘元、補習班158萬餘元；台北地院判小明父母應賠16840元、補習班免賠。

阿和父母控訴，小明打人時已經5歲、應可理解生活常規，卻如此暴力對待阿和，讓一家人身心受創嚴重，向小明一家求償醫藥費1840元、精神撫慰金100萬元、父母倆也各要求20萬元賠償，共140萬1840元；另外，補習班每班有15至20名幼童，卻只有中文、外籍老師各1名，已違反《幼童教育及照顧法》，且放任小明霸凌同學，向補習班求償158萬6600元。

小明父母表示，小明是因為手表被搶、才在奪回的過程中不小心打傷阿和，並不是單方面的霸凌，且阿和所受輕傷已經痊癒、2人後續也在同班上課，且小明年紀小、還在學習團體生活，補習班也沒聽說小明長期霸凌別人，認為阿和父母求償無理。

補習班表示，他們是合法立案的「短期補習班」，不是幼兒園，並沒有違反《幼童教育及照顧法》，且阿和與小明衝突來得意外、過程也僅有8秒，老師根本來不及阻止，而後續2人相處也很自然，主張免負賠償責任。

法官認為，小明年紀尚小、還在學習社會生活準則，情緒激動下一時難以拿捏很正常，但傷人是事實，父母仍須賠償，判小明父母應賠1840元醫藥費，及1萬5千元精神撫慰金給阿和一家，而補習班只是教幼童英語、並不是「幼兒園」，除不適用被控訴的法條外，阿和父母也沒提出放任霸凌的證據，判補習班免賠。

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