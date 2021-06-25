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被說成次等疫苗！一張表看「4廠牌單劑保護力」　AZ這2條件都贏了

▲▼AZ疫苗屬於腺病毒載體技術，新北市醫護人員為85歲以上婦女接種疫苗。（圖／路透社）

▲AZ疫苗其實不如外界說的這麼不好。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

AZ疫苗「不管是成本還是單劑保護效益，根本樂勝其他疫苗！」北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇在臉書上貼文，提到台大醫院22日舉辦的「新冠肺炎疫苗知多少視訊線上記者會」中，曾說明若只打一劑疫苗，AZ的保護效力為76%，根本沒有外界想像的這麼不好。貼文曝光後，立刻掀起熱議。

姜冠宇醫師在臉書上貼文，引述台大兒童醫院院長黃立民日前在記者會上說明過各廠牌Covid-19疫苗只打一劑的保護效果。輝瑞疫苗只打一劑的保護效果為52%、莫德納疫苗為69.5%、AZ疫苗為76%、嬌生疫苗為66%。

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▲▼疫苗保護力。（圖／記者曾筠淇製）

記者會上，黃立民也提到在以色列只打第一劑輝瑞疫苗的保護力為54%，在蘇格蘭只打第一劑輝瑞疫苗可以減少因Covid-19住院91%、AZ疫苗為88%，在南韓只打第一劑輝瑞疫苗預防感染Covid-19為89.7%、AZ疫苗為86%。

針對這些數據，姜冠宇醫師直言，在疫苗不足的情況下，AZ疫苗不論是成本，還是單劑保護效益，「根本樂勝其他疫苗！」因此當他看到外界把AZ疫苗被說成次等疫苗、副作用害死老人，他也忍不住直呼，「我真的認為有心人真該下地獄！」

本文經姜冠宇授權引用

▲▼疫苗價格比較。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼疫苗價格比較。（圖／記者曾筠淇製）

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