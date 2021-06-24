一張圖看疫苗最新數據　人口覆蓋率7%、65歲以上長者2.8萬人接種

▲長者接種疫苗。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者蔡文鈴／台北報導

衛福部24日在行政院會進行「COVID-19疫情現況及應處作為專案報，針對目前疫苗接種狀況，衛福部表示，目前165.3萬人已接種，人口涵蓋率已達7.0％。在65歲-74歲長者部分，有2.7萬人接種、接種率1.4％。

衛福部表示，各國因放寬管制致疫情再起的經驗歷歷在目指揮中心已宣布維持全國疫情警戒第三級至7月12日止，並與地方政府密切合作，持續擴大社區篩檢、強化主動監測機制、精進個案疫調與接觸者追蹤管理、加速疫苗接種及提升重症醫療照護等風險管制措施

根據衛福部報告指出，目前已有200.8萬劑疫苗配達，153.8萬劑已施打，165.3萬人已接種，人口涵蓋率7.0%​。其中，第一順位的醫事人員已有41.7萬人次接種、接種率78.3％；中央地方政府防疫人員，12.9萬人接種、接種率79.0％；高接觸風險第一線工作人員2.9萬人接種、接種率35.2％。此外，65歲-74歲長者已2.7萬人接種、接種率1.4％。

衛福部也提醒，疫苗接種後約2週才會產生保護力，請民眾接種後仍須避免不必要的移動與聚會，持續積極配合各項防疫措施，並落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人防護，才能全面保護自我與家人的健康。防疫期間諸多不便，籲請國人共體時艱，團結堅守社區防線。

▼國內疫苗接種現況。（點圖可放大／衛福部提供）

