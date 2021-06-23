貨櫃屋不斷震動！她開門驚見「男友激戰小三」　衣服散落一地

▲陶女不服一審判決，上訴二審卻遭到駁回。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名陶姓女子與男子「阿宏」（化名）為男女朋友，但她卻發現對方與另名女子「花花」（化名），在某處貨櫃屋發生性行為，而氣憤的陶女當下也拿出手機拍照，事後也將照片上傳到網路、轉傳給花花的友人。對此，台南地院審理後，依法判其8月徒刑，而案經上訴二審後，二審法官認為一審原判決並無不妥，駁回其上訴。

判決指出，陶女日前剛好有事要去找阿宏，但卻在台南某個日租貨櫃屋內，當場撞見阿宏、花花正衣衫不整地交歡，而陶女見狀後先是傻在原地，接著就氣憤地拿出手機，基於竊錄他人非公開活動，及身體隱私部位之犯意，拍下花花全裸的影照。陶女拍下照片之後，又透過臉書將這些照片傳給花花的4、5名友人，以此方式供多數人觀覽，散布這些隱私照片。

花花得知自己的裸照被恣意轉傳後，氣得馬上報警處理，法官勘驗各項證據後，認為陶女的犯行堪以認定。法官認為，陶女的行徑已經嚴重侵害到花花隱私，造成對方極為嚴重之傷害、破壞社會秩序、善良風俗，審酌其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯無故以照相竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他有期徒刑3月，又犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑6月；合併應執行有期徒刑8月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

陶女不服一審判決上訴二審，並表示當時自己收入不高，且照相的理由是因為當時非常生氣，無法控制自己的行為，拍照並不是為了賺錢，事後自己也深感後悔，希望法官給予改過自新的機會給予緩刑。對此，二審法官審理後，認為一審判決用法、量刑均無違法或不當，因此駁回陶女的上訴。