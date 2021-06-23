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殯葬會館藏住宅大樓！搭電梯遇「孝子捧罈」　地下室還驚見棺材

殯葬會館設於大樓內，常有喪家抱著骨灰罈出入，引發住戶抗議。（讀者提供）

▲殯葬會館設於大樓內，常有喪家抱著骨灰罈出入，引發住戶抗議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「殯葬會館」若設在住宅區，最嚴重可吊銷公司執照，但台中市學士路一棟大樓，卻遭殯葬業侵入，在大樓裡設小靈堂、追思禮堂；區權人代表抱怨，「龍巖」將喪葬祭器堆積地下室，甚至連棺材都扛進來；而「華梵」因為沒有獨立出入口，該公司天天治喪，住戶經常在電梯裡看見孝子捧著骨灰罈、法師引靈的畫面，甚至辦公祭時，市長、立法院長都到場致哀，簡直快抓狂！

台中「富康經貿生技大樓」管委會主委、律師劉麗萍，指著本月初收到的公文告訴本刊：「龍巖跟華梵二家殯葬業者在我們這棟住宅區的大樓內，私設靈堂、公祭禮堂，嚴重違法，但市政府卻裝睡不處理，直到我檢附市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等官員前往非法祭奠場所捻香的畫面，並將副本寄到政風單位，市府住宅工程處終於回函，坦承二家業者違法，但還是把責任甩鍋給民政局！」

這棟大樓位於台中市北區學士路，劉麗萍指出：「根據《殯葬管理條例》與《都市計劃法台中市施行自治條例》規定，殯葬服務業在我們這棟大樓所屬的第二類住宅區，只能作為辦公、聯絡場所，不得從事殮、殯、奠、祭等行為，而且業者還得簽具切結書，若違規可吊銷營業許可執照。」

管委會在電梯張貼公告，不准大樓內有引靈、設靈堂等奠、祭行為。

本刊調查，類似這種提供「靈堂服務」的場所，業者通稱「會館」，台中市立殯儀館附近有許多間，但如此明目張膽，侵入住宅區，在大樓內設靈堂、引靈，讓亡者骨灰「暫放」的違法行徑，還真是少見。

該大樓區權人代表林庚霆說：「十幾年前龍巖集團就在大樓置產，當時他們常在地下室堆放用過的祭器、殯葬用品，甚至連棺材都扛進來，但因為龍巖有獨立出入口，對住戶影響不大，所以怨言較少。」

台中市學士路這棟位於住宅區的大樓，被殯葬業者入侵，住戶苦不堪言。

沒想到，2年前，龍巖的同行「華梵禮儀公司」有樣學樣，也成了該大樓7樓及9樓的區分所有權人，華梵在大樓裡設置了一格一格的小靈堂，也有大到可以舉辦告別式的廳堂，這已是不折不扣、涉及奠祭行為的「殯葬會館」。

劉麗萍表示，住戶抱怨，一到晚上就聽到誦經聲，還經常在電梯裡，看到法師引靈、孝子捧著骨灰罈或神主牌，甚至在大樓裡舉辦告別式時，一大堆人前來參加公祭，使得住戶及在這棟大樓上班的員工備受困擾。

富康經貿生技大樓管委會主委劉麗萍（圖）指控，民政局放任業者在住宅區設殯葬會館。

但華梵態度強硬，堅稱沒有違法，也拒絕管委會進入公司，不過，該公司網站打出的廣告卻洩底！裡面分明是供祭拜的小靈堂，也有莊嚴典雅的追思禮堂；華梵甚至在其官網照片裡，秀出亡者牌位，以及喪家感謝業者協助圓滿喪事的對話紀錄，從事祭、奠行為證據確鑿。


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