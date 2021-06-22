快訊／新北＋43「永和突暴增11人」　各行政區染疫人數曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增78例本土個案，確診個案中新增6例死亡。市長侯友宜在防疫記者會上公布，新北目前累計例，其中，永和區今日突然新增11人。

根據新北公布新增78例本土案例統計，今天確診數最多的是永和11例，板橋8例，中和8例，新店6例，土城5例，五股、泰山各2例，三重1例。

▲新北各行政區6/22疫情。（圖／翻攝直播）

指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，為35例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月14日至6月21日。個案分佈以新北市43例最多，其次為臺北市25例，南投縣3例，基隆市2例，苗栗縣、彰化縣、桃園市、臺中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市10例中，8例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為男性3位、女性3位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月19日至6月19日，確診日介於5月28日至6月21日，死亡日介於6月17日至6月21日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月20日累計公布12,806位確診個案中，已有8,087人解除隔離，解隔離人數達確診人數63.2%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案（案14257）為本國籍50多歲男性，長期於印尼工作，6月20日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館居家檢疫，6月21日出現喉嚨痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。