侯友宜去年3月預言全實現　曾求總統發布緊急命令「入境普篩」　





▲新北市長侯友宜去年3月列席行政院會，建議中央實施入境普篩，守住國門。（ETtoday新聞雲資料照，下同）

記者羅婉庭／新北報導

由於印度變異病毒株（Delta）正席捲各國，中央流行疫情指揮中心近日開始研擬「入境全篩」措施。不過，早在去年3月，侯友宜就提出入境普篩的建議，且持續喊話至今日，皆沒有人採納其建言，指揮中心當時僅回應還不是時候、不需要做沒必要、沒目的的普篩。

世界衛生組織（WHO）首席科學家日前指出，印度變異病毒株傳染力比起英國變異株高60%，比過去任何病毒的傳播速度都快，正在迅速向各國擴散。台灣在這一波疫情沒有守住「國門」，截至今（21）日已經造成了12,862人確診，569人不幸喪命。

印度變異病毒傳染力極強，且感染即重症，對人體造成極大威脅，因此，中央流行疫情指揮中心近日開始研擬入境全篩政策，防堵這支可能是史上最致命的病毒。

時間回到去年三月，侯友宜向總統蔡英文建議，立即發布緊急命令，對第三級旅遊警示國家返台之國人進行普篩，但當時無論是台北市長柯文哲，還是中央長官們並沒有人贊同，除了不被採納外還被執政黨民代嘲諷「製造恐慌」。

當時，侯友宜向總統府提出三項建議，第一、限制本國人非必要不可至第三級旅遊警示國家或區域；第二、限制第三級旅遊警示國家之非本國籍人士不可入境；第三、針對第三級旅遊警示地區回來的國人第一時間全面篩檢、居家檢疫。

為此，侯友宜更建請蔡英文發布緊急命令，「在必要的時候就要用，保障國人健康一刻不能等」。指揮官陳時中對此回應，普篩還不是時候，並強調防疫是每人的責任，不僅是確診者或自國外回台者有責任，不能想清楚這一點，台灣防疫線就會很容易被攻破。

直到去年8月6日，侯友宜與六都市府代表一同列席行政院會，他當面向行政院長蘇貞昌重申入境普篩的必要性與急迫性。他率全國之先提出，「入境普篩、居家檢疫、自主管理」三層關卡，替人民堅守國門。

侯友宜強調，若不及早實施這三道關卡，做到阻絕於境外、管控於境內，將來的疫調作業將會累垮基層。侯友宜這席話，一年後的今天全都真實上演，但誰都沒想到，如此嚴重的死傷竟會在被譽為防疫模範生的台灣發生。

眼下印度病毒株仍持續變異中，更已入侵全球80多國，侯友宜下午在記者會上再次提及普篩議題，期盼中央這一次一定要管控好國門，將病毒阻絕於境外。

侯友宜說，入境普篩或入境全篩，都是一個名詞而已，至於要下飛機馬上篩，還是集中隔離後或解除隔離前再篩，會尊重中央專業團隊的決定，他只希望做到比過去更嚴格、更落實，絕對不能再有任何疏漏，重蹈覆徹。

侯友宜2020年8月6日於行政院發言全文：

國外疫情嚴峻，鄰近國家像是東南亞東北亞都很嚴重，面對疫情再起，我們要嚴肅看待，菲律賓一天3000多確診，香港一天60、70人，日本也不惶多讓，鄰近國家的警訊，讓我們絕對要「阻絕於境外」。

全面普篩到底有沒有這個必要性，院長講得很好「要聽專家的」，有很多專家也給我們建議，醫界專家、媒體報導、教授學者，都呼籲要全面普篩，加上居家檢疫的落實，兩個關卡緊緊守住。我們不怕一萬，只怕萬一，這個疏漏要補起來。

多做無妨，但都沒做，我們無法向國人交代，對於比利時個案，陳部長講過境外移入高，若進來我們普篩加上居家檢疫，全都做到位就能一目了然，不然連感染源哪裡都不知道。

預防遠勝於治療，不要後續疫調一堆，累死大家，政府有讓民眾免於恐懼的責任，我們能做就多做。我謝謝蘇院長跟陳部長很辛苦，大家都為全民努力，我提供我的淺見，以及醫療團隊的看法，尊重院長決定。