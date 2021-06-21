正妹拍成人片太大聲　男鄰居按鈴羞提1要求！尷尬真相曝光

▲當黛西聽到門鈴響時，嚇了一跳，趕緊穿上長袍 。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外31歲成人付費平台創作者黛西（Railey Diesel）前陣子發生尷尬一刻，因為正當她在進行錄製時，家中門鈴突然響起，原來是鄰居過來要求「降低電視音量」。如今這段影片在網路上爆紅，超過1760萬人次觀看，留言數早已衝破4800則。

鏡報報導，當時黛西正在錄製影片，當她聽到門鈴響的時候，當場嚇了一跳，趕緊穿上長袍等了一陣子，看看隔壁鄰居是否會離開，以避免這尷尬的面對面交談。但對方隨後又按了一次門鈴，她才把門打開。

黛西這時候才知道，隔壁家庭當時正在吃午餐，鄰居過來是想請她「降低電視音量」或是把窗戶關上，且對方家中有孩子，很好奇她到底在看什麼，同時也感謝她的配合。

聽到鄰居所言，黛西也說了抱歉，強調並沒有注意到窗戶是開著的。黛西指出，對方並沒有要讓她難堪的意思，態度相當有禮貌，但她現在會開始仔細檢查所有窗戶。

這段影片PO出後，隨即引來大批網友熱烈討論，如今已超過1760萬人次觀看，留言數衝破4800則。許多人覺得這個情況非常尷尬，但也有人認為，這段影片可能是造假。

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