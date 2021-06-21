　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

正妹拍成人片太大聲　男鄰居按鈴羞提1要求！尷尬真相曝光

▲▼ 國外31歲成人付費平台創作者黛西（Railey Diesel）拍攝時，鄰居來敲門 。（圖／翻攝自抖音）

▲當黛西聽到門鈴響時，嚇了一跳，趕緊穿上長袍 。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外31歲成人付費平台創作者黛西（Railey Diesel）前陣子發生尷尬一刻，因為正當她在進行錄製時，家中門鈴突然響起，原來是鄰居過來要求「降低電視音量」。如今這段影片在網路上爆紅，超過1760萬人次觀看，留言數早已衝破4800則。

鏡報報導，當時黛西正在錄製影片，當她聽到門鈴響的時候，當場嚇了一跳，趕緊穿上長袍等了一陣子，看看隔壁鄰居是否會離開，以避免這尷尬的面對面交談。但對方隨後又按了一次門鈴，她才把門打開。

黛西這時候才知道，隔壁家庭當時正在吃午餐，鄰居過來是想請她「降低電視音量」或是把窗戶關上，且對方家中有孩子，很好奇她到底在看什麼，同時也感謝她的配合。

@raileydzz

OMG they thought I was watching a 'movie'

♬ Send Me on My Way - Guy Meets Girl

聽到鄰居所言，黛西也說了抱歉，強調並沒有注意到窗戶是開著的。黛西指出，對方並沒有要讓她難堪的意思，態度相當有禮貌，但她現在會開始仔細檢查所有窗戶。

這段影片PO出後，隨即引來大批網友熱烈討論，如今已超過1760萬人次觀看，留言數衝破4800則。許多人覺得這個情況非常尷尬，但也有人認為，這段影片可能是造假。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

散發迷人香氣！專櫃女香TOP4最低下殺999元

ET快訊
休旅車冒煙　驚見20歲男女陳屍車內
學者質疑「台灣是富裕國家」為何獲贈疫苗　國際網友戰翻
「勞工紓困貸款」核貸塞爆　銀行點出3種人遭拒機率高！
快訊／被北市衛局長批「得寸進尺」　高嘉瑜回擊了
「更猛水彈」深夜起狂灌！12hrs暴雨區出爐　3地下到紫爆
快訊／美援250萬劑莫德納　柯文哲：當你小弟給點安家費應該的
快訊／震驚！大同總經理由研華執董何春盛接任
孕婦即起可打莫德納？　指揮中心公布「確定順位」：只有這些人可
微解封開第一槍！黃偉哲建議中央「這3場所」先開放

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

正妹拍成人片太大聲　男鄰居按鈴羞提1要求！尷尬真相曝光

號稱78年未進食！印度苦行僧達「辟谷」境界…針孔攝影揭真相

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

正妹拍成人片太大聲　男鄰居按鈴羞提1要求！尷尬真相曝光

號稱78年未進食！印度苦行僧達「辟谷」境界…針孔攝影揭真相

新冠假訊澄清：西藥房「不能」打疫苗　眷村榮民「沒有」優先施打

仙氣歌姬遭跟蹤出車禍「車全毀」！　狂收男粉不雅照崩潰了

爸砸紓困金「買50斤蝦」疼女兒？真相曝光暖翻　網狂歪樓：岳父好

持續在存！他靠食品股資產破6000萬　大方公開「現在有這8檔」

「台美是互助好友關係」　蔡英文：送疫苗是美國總統層級的決策

偵溫、疫調準確度高！工研院AI熱影像防疫科技　台積電也採用

吳念庭得點圈打擊率仍居冠　22日與宋家豪台灣內戰

南投埔里餐廳前通道休旅車冒煙　驚見20歲男女陳屍車內！

香奈兒彩虹錶款款限量　20萬起誘怕撞錶貴客

載狗出門突暴雨！暖男「雨衣護狗」淋雨慢騎　白毛縮腳邊幸福笑

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

新奇熱門新聞

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

正妹拍成人片太大聲　他上門羞提1要求

考古學家揭露古代恐怖私刑「浸豬籠」

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

女老闆開放員工每天休息30分鐘自慰

買肉拆封見巨根　她嚇瘋報警：有皺褶

他醫院驚醒竟是2027　恐怖街景曝

AV女優轉行有多困難？

女大生誤發「懲罰我」　教授機智化解

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

高雄跳樓男遭「腰斬」　午時電梯自啟

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋傳

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

日本「乳之日」其實是慶祝父親節

更多熱門

相關新聞

柴溜去鄰居家獲零食　姐強制抱回

柴溜去鄰居家獲零食　姐強制抱回

住在苗栗的柴犬「哈吉」個性鬼靈精怪，這天牠趁姐姐Beryl不注意，偷偷衝出門外溜去鄰居家，還獲得一支「棒棒糖」（犬用零食）回家。只見哈吉後來被姐姐強制抱回，嘴裡還叼著棒棒糖，配上牠跩跩的表情，讓網友看了不禁笑翻直呼，「我還以為是柴老大叼了一根箊呢！」

喵鄰居伸脖硬要看　像八卦大嬸

喵鄰居伸脖硬要看　像八卦大嬸

煮菜油煙起衝突　嬤譙鄰瘋女人下場慘了

煮菜油煙起衝突　嬤譙鄰瘋女人下場慘了

救寵物被6犬包圍　7歲男童被咬死

救寵物被6犬包圍　7歲男童被咬死

偷窺狂老伯「問1句」她驚覺遭監視：男生都不放過

偷窺狂老伯「問1句」她驚覺遭監視：男生都不放過

關鍵字：

鄰居

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

醫：6/28不會降回二級了

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面