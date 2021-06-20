綠營大數據／美援250萬疫苗！蔡英文臉書聲量高漲　藍白退燒

▲美國援助250萬劑疫苗，總統蔡英文的臉書聲量高漲，而藍白陣營出現退燒的狀況。（圖／劉宇臉書）



記者陶本和／台北報導

美國援台250萬劑莫德納疫苗將於20日到貨，總統蔡英文19日晚間在臉書公布此一消息，整體聲量開始攀升，臉文按讚數達20.8萬、分享數也達到近期高點；而之前一直砲打中央喊疫苗不夠的民眾黨主席柯文哲則還未對美國疫苗發表意見；國民黨主席江啟臣雖也第一時間感謝，不過聲量距離前段班有段距離，藍營網友留言也多屬不以為然的態度。

美國在台協會20日晚間於臉書透露將有大量疫苗抵台。根據統計，AIT兩篇相關文章共獲得16.7萬讚，許多台灣政界人士和網紅等，都有前往留言；而駐美代表蕭美琴在機場送疫苗起飛的臉文也衝上熱門排行，單篇獲得15.1萬讚，google相關搜尋人氣也有竄升趨勢。

在蔡英文臉書方面，她感謝美國援助疫苗的貼文，按讚數來到20.8萬，分享數也是近期貼文的新高。相較之下，曾嗆聲AIT處長「萊豬吃了、軍火也買了」、「重點不是How much，而是When」的柯文哲，截至今天中午11時30分為止，還未對於美方送來疫苗發表評論。

在國民黨方面，江啟臣第一時間在臉書上表達感謝，許多藍營政治人物也到AIT臉書上致意。不過，除了江啟臣、朱立倫外，藍營政治人物則幾乎未在自己臉書發文感謝美國。

綠營熟悉大數據的幕僚指出，國民黨迷失在短期聲量的癮頭，整天狂喊「我要疫苗」，但又不敢指責中國大陸的介入，在病毒疫情之外，製造政治疫情，甚至將美日盟友對台灣的大力支援，醜化為「乞討」。

幕僚指出，藍營看不見國際局勢、供應鏈的變化，失去過去在外交、兩岸的格局，從聲量來看，250萬劑疫苗來台是本週末最大焦點之一，相較於藍綠白之間對於美國疫苗來台的冷熱反應，顯然綠營獲得了網友聲量上的支持，也凸顯了蔡英文上任以來強調對美關係的重要性。

幕僚也指出，藍營民代之前將臉書頭像換成「我要疫苗」，隨著美、日援贈大量疫苗陸續到貨，許多網友也開始自發將頭像換上謝謝美、日的效果框。

▼美國援助250萬劑疫苗，總統蔡英文的臉書聲量高漲，而藍白陣營出現退燒的狀況。（圖／劉宇臉書）

