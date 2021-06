越南販毒集團「K他命塞豬內臟」販運！　23歲台男涉案最重判死

▲越南販毒集團將K他命塞豬內臟販運。(圖/翻攝自推特/@yasdre)



文/中央社記者陳家倫老街19日專電

越南警方近日破獲一販毒集團,共起出270公斤重的K他命,並有一名23歲黃姓台籍嫌犯涉案。同案嫌犯供稱,是受黃嫌指使運毒,但這一說法仍待警方釐清。

綜合越通社(VNA)、胡志明市公安報報導,越南公安部毒品犯罪調查警察局17日表示,全案由一些旅居在柬埔寨的越南人與在越南境內的人員勾結,將毒品從柬埔寨非法運輸到胡志明市,再走陸路或空路運往中國。

全案目前已逮捕5名越南籍嫌犯與一名23歲的黃姓台籍嫌犯,並於河內市、胡志明市查獲總重270公斤的K 他命。

據了解,黃嫌在台灣有酒駕、妨害自由等前科,今年4月前往柬埔寨並於5月偷渡至越南。部分同案嫌犯在偵訊中指稱,是受黃嫌指使而將毒品從柬埔寨運往胡志明市,之後再賣往中國。

與此同時,部分嫌犯還供稱,所屬販毒集團自今年1月起至今,已透過類似方式運送5批貨物,其中3批各藏有90公斤的K他命,總計成功運送了270公斤的K他命。

但警方查閱資料發現,黃姓台籍嫌犯直至4月前往柬埔寨之前人都在台灣,因此需要進一步釐清說詞,以了解黃嫌所扮演的角色。

Another major synthetic seizure in #VietNam. This time 270kg ketamine #trafficking from #Cambodia. Arrestees confessed five previous shipments, totaling 450kg since Jan 2021. #Mekong drug market demand underestimated @jdouglasSEA @raithelhuber

https://t.co/iWUlfu08oq pic.twitter.com/gnv1mlyVq3