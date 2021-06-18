炫富男追女不成竟報復！反被搶藍波刀「割喉」噴血亡…高院判決曝

記者閔文昱／綜合報導

北部地區販毒又愛炫富的34歲男子鄭凱軒，4年前為了討心儀對象陳羽婕（原名陳逸如）歡心，送價值一萬多元的手錶，但對方無動於衷，加上後來販毒被抓，男子懷疑就是女方通風報信，決定報復，將人約出再押進賓士車痛毆。不料女子搶到一把藍波刀奮力抵抗，無意間將男子「割喉」致死，被新北地檢署依殺人罪起訴，去年新北地院判她無罪，檢方提起上訴，高等法院本月18日認定陳女所為屬「正當防衛」，駁回上訴。

據了解，鄭男年輕時即染毒，道上混久了成了毒品大盤商，在雙北、桃園一帶販毒，交易時怕被黑吃黑，隨身帶刀槍防身。案發3個月前透過親友介紹，認識已婚也染毒的37歲陳女。陳女育有1子1女，與丈夫因感情不睦分居多年，並搬回新北泰山娘家居住，平日靠打零工為生，工作時結識吳姓男友，不料鄭男半路殺出，贈錶想以金錢攻勢打動陳女的心，陳女卻說，「我從來沒有接受過他！」

▲男子習慣帶藍波刀防身，沒想到最後死在自己的刀下。（圖／記者陳豐德翻攝）

事後，鄭男因惱羞成怒，先是約她到泰山區中港西路一間汽車旅館，等陳女一到，他便上前痛毆，還將她押上車載走，在新北迴龍、桃園龜山一帶徘徊。最後車子沒油開去加油，陳女趁機將賓士車開走。但鄭男也立刻攔計程車尾隨，直到泰山文程路一處停車場，鄭男持武器跳上引擎蓋擋住陳女的去路，並衝進駕駛座挾持陳女，雙方再次發生肢體衝突。

扭打過程中，陳女從後座車內拿了把藍波刀，驚恐亂揮想防身，不小心割開鄭男頸部動脈，對方當場血流如注，她趁勢下車逃跑，鄭男一度死撐開車想追趕，但因血流不止，只好向趕抵的警方求助，下一秒因失血過多昏厥，緊急送醫後仍宣告不治。

▲鄭男喜歡在臉書上炫富。（圖／攝自當事人臉書）

陳女因為割傷鄭男頸動脈，導致其後來流血過多死亡，被移送時一臉委屈地說：「不是這樣的，我沒有要殺他！」訊後被新北地檢署依殺人重罪、虞逃等理由聲請羈押，但新北地院法官審理時認定，依當時情境研判，若鄭男奪到藍波刀，勢必對陳女造成更不利的處境，因此陳女奪刀是屬於合理的防衛手段，去年1月10日判她無罪。全案可上訴。

對此，檢方提起上訴，但高等法院認為，陳女當時不僅人身自由被限制，身體、生命同時也遭受威脅，因此當她與鄭男互相拉扯、搶奪藍波刀的行為屬於適當、必要的防衛手段，並沒有過當的情形，因此予以駁回上訴，判她無罪，還可上訴三審。

▼鄭男跳上賓士車的引擎蓋試圖阻止陳女逃跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

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