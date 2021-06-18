快訊／新北81歲婦打完AZ當晚猝死　今增5死案例狀況曝光





▲長者施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市施打疫苗最新狀況，17日晚上至18日上午增加5例施打疫苗後去世。衛生局也一一說明各別狀況，新北市累計10名施打疫苗後死亡者中，共同點為患有慢性病，確切死因及與疫苗有無直接關聯等，仍有待釐清。

至於今日5例的各別狀況，衛生局表示，第一案為一名63歲男性於14日上午在洗腎診所接種，身患有慢性病，15日白天正常作息，晚間因跌到送往醫院救治，16日早上4時死亡。

第二案為一名86歲男性，15日上午在接種站接種，身患有慢性病，16日晚上9時出現發燒，17 日上午0時死亡。第三案為蘆洲區一名81歲女性，17日上午在護理之家接種，身患有慢性病，17日下午5:20出現血氧低，晚間19:53分送往急診急救，下午11:53個案死亡。

第四案為一名86歲女性，15日上午在三重區接種站接種，身患有高血壓，下午出現疲倦感，16日及17日作息正常，18日早上4:50發現個案沒反應便立即叫救護車，人員抵達現場時個案已死亡

第五案為板橋區一名99歲女性，16日下午在養護之家接種，為長期臥床長者，17日晚間11:30出現呼吸急促、血氧低送往醫院急救，18日凌晨2:30發現個案已死亡。