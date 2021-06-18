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把嫩妹逼牆角噁喊「你的毛好可愛」！色大叔被告秒出櫃：對女生沒FU

▲性侵,變態,性騷擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲變態大叔把嫩妹逼到牆角，還伸手下探，更噁喊，「你的毛好可愛」，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

剛滿20歲的正妹小花（化名）受邀參加一名女友人的慶生會，但卻遭到一名變態大叔阿宏（化名）看上，尾隨她進到廁所內，還把她逼到牆角，甚至用手撫摸她大腿，更在耳邊噁喊，「你的毛好可愛」，小花當場氣哭報警。不過，阿宏事後卻一秒出櫃，辯稱自己是同性戀不可能對小花有感覺，但不被法官採信，最後仍被依強制猥褻罪判刑8個月。

判決指出，2018年12月22日剛滿20歲的小花受邀參加一名女友人的慶生會，當時一群人相約KTV歡唱，而因她是在座年紀最小，特別受到眾人注意，但沒想到，卻因此遭到阿宏盯上，主動上前找她攀談。

過程中，小花離席去上廁所，但沒想到，阿宏卻也跟上，還順手將廁所門鎖上。起初，阿宏先是跟小花閒聊，而小花因聊到傷心感情事落淚，阿宏見狀順勢上前抱住小花，見小花不斷掙扎，還越抱越緊，甚至將人逼到牆角，接著伸手撫摸小花大腿，還又探進內褲內撫摸下體，更在小花耳邊噁喊，「你的毛好可愛」，直到有人敲門，他才罷手離開廁所。

小花當下嚇得花容失色，隨後跑到KTV大廳哭泣，壽星發現她不見追到大廳詢問後，才得知此事，並且代替阿宏道歉，但小花仍越想越不舒服，最後決定到報警處理。

不過，阿宏到案後卻一秒出櫃，表示自己是同性戀，不可能對小花有興趣，也不可能做出這種事，甚至當庭拿出他男友的照片作證。然而，他也自承自己曾經結過婚，小孩也已成年，離婚後曾交過女友，交往9年後被背叛而分手，最後才決定不再跟女人交往，而進入同志圈。

法官審理後認為，阿宏與異性交往的時間較長，還生了2個孩子，因此對於他說自己是同性戀，對女性無興趣的說法不予採信。另外，事發當天壽星還曾傳訊告知他，「那女孩有點在意」，他還回應，「跟她說抱歉」等語，法官因此認定他的犯行，最後依強制猥褻罪判刑8個月。全案可上訴。

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