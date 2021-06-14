端午3撇步招財轉運！中午快接「午時水」煮銅板　免出門在家秒完成

▲端午除了吃粽子也有簡單開運習俗。（圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

今天（14）是端午節，雖然今年多數人都待在家防疫，但就算在家也有幾個小眉角可注意，消除前半年的穢氣與壞運，接著招財討福氣，讓下半年可以過得更加順遂！命理專家湯鎮瑋日前傳授了端午開運3撇步，全是在家就可以完成，其中「煮財水」的神奇儀式讓網友都感到相當新奇。

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▲端午必備的避邪艾草。（圖／翻攝自pixabay）



湯鎮瑋10日在臉書開直播，想開運的人把握這次端午節，沒有太多繁瑣的禁忌或習俗，只有3步驟就能讓招財開運：

1、五寶草沐浴除穢

今天上午11時到下午1時，使用五寶草來泡澡淨身，包括芙蓉、艾草、抹草、香茅以及薄荷，全部放入浴缸內一起浸泡即可，家裡沒浴缸的人可以實施簡易版，將五寶草加入熱鍋中熬煮，放涼後再用毛巾沾取來擦拭全身，同樣能達到除穢氣的效果。

2、煮財水催財氣

眾所周知的「午時水」就是上午11時至下午1時接的水，首先打開自家水龍頭接一鍋水，接著放入總金額168元的銅板，煮滾後整鍋端到「端午財位」讓水蒸氣瀰漫財位，代表蒸蒸日上招財運，而今年的端午財位在客廳南方。

財水蒸氣冒完後，將銅板取出收好或放在家中聚寶盆，煮過的午時水則裝入罐中放在南方財位，等到明年端午節再進行相同步驟換一罐新的午時水，舊的午時水可以倒在家裡廚房或盆栽，切記不要倒入馬桶，免得把財運漏掉了。

3、五色豆生旺財庫

五色豆包含綠豆、紅豆、黃豆、白豆以及黑豆，也分別代表的五行的磁場與能量，還要準備五色鈔或100元。首先將裝有五色鈔的紅包袋放在密封罐底層，接著依照木（綠豆）、火（紅豆）、土（黃豆）、金（白豆）、水（黑豆）的順序把五色豆裝進罐中，最後把它擺在抽油煙機上方，或是瓦斯爐下方的櫃子，代表生生不息的寓意。