高雄女獨坐公園石椅上…竟遭「載進摩鐵狂摸」！家人一聽氣炸提告

▲高雄女坐在公園內，遭馬姓男子騙上車載進摩鐵上下其手。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名60多歲的馬姓男子3月間某日下午開車行經高雄市某公園時，見到一名領有重度障礙證明的女子幼幼(化名)，竟將對方載往摩鐵上下其手。幼幼家人得知後氣炸，一狀告上法院，日前二審判決出爐！

判決指出，馬男2020年3月3日下午4時40分左右，開車行經公園時，見到幼幼獨自坐在公園石椅上，便上前與她交談，由幼幼的外貌及談吐發現，幼幼為身心障礙人士，竟認為有機可乘，要幼幼上車，並將人載往摩鐵，於摩鐵房間內伸手觸摸幼幼的胸部、下體，並親吻幼幼嘴巴。幼幼回家後，告知家人自己被其他人開車載走。家人察覺不對勁，隨即報警處理。

高雄地方法院審理後，認為馬男利用幼幼因心智缺陷而不能理解「性」的意義，才不知道抗拒的機會，竟猥褻幼幼，所作所為實在非常不可取，考量雙方並未和解，以及馬男的犯後態度等，依照乘機猥褻罪，判他有期徒刑8月。

馬男不服一審判決結果決定上訴，馬難辯護人稱，馬男並沒有前科，素行尚佳，也有意跟被害人和解，但遭到對方拒絕，可以看出馬男惡性尚非重大「情堪憫恕」，請求法院減刑。但高雄高分院認為，馬男犯罪情節非輕，一審判決算是允當，幼幼家人也不願意原諒馬男，將上訴駁回，全案仍可上訴。