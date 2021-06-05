300多家企業有興趣！　抗原快篩「執行4大原則」一次看懂

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情未歇，指揮中心今（5）日請經濟部公布抗原快篩指引，共列出4大原則，除了採檢需自費外，全程都須由醫事人員執行，如果快篩陽性需通報及PCR檢測，企業需要有隔離安置場所，快篩陰性也需進行自我健康監測。

經濟部工業局長陳正祺提到，近來許多企業為了維持營運，開始做抗原快篩，指揮中心5/30已公布幾項原則，企業都也依照規定逐步展開作業，大多數企業都先與醫療院所合作，比照原來的健檢方案協助快篩。

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經濟部競爭力發展中心也有協助陪和醫療院所與頻間企業，讓有需要者能逐步依照指揮中心公定原則快篩，PCR檢測為陽性者，就要通報地方衛生局納入公衛體系，維持企業分流與安全。

陳正祺另提到，目前經濟部已接到300多通企業快篩詢問電話，主要詢問內容包括經濟部可媒合的醫療單位與快篩試劑供應商，也盤點出33家醫療單位願意協助快篩工作。詢問企業類型廣泛，從製造業到服務業均有，也有幾家比較大型的電子製造業想做快篩，且已醫療院所合作進行中。

指揮中心指揮官陳時中補充，目前疫情還是以北部較為嚴重，但苗栗因有電子廠群聚，京元、超豐兩家公司也都展開大規模的員工快篩。新竹市長林智堅也報請總統，讓國軍在新竹園區設立大型快篩站，以期及時阻斷病毒。

▼企業快篩執行原則。（圖／指揮中心提供）