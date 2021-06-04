獨／新北某大型社區獨居婦3天不見人影　警破門驚見已死亡多時飄惡臭

▲中和區社區傳出獨家長者於家中死亡。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區某大型社區住戶通報，一名60多歲的獨居老婦住家傳出濃濃惡臭，社區管委會立即通報警方，消防員到場後破門而入，發現婦人已明顯死亡。據警方指出，該婦人未被列入居家隔離對象，且家屬對死因無疑慮，因此法醫應不會進一步解剖，或查看是否有新冠症狀。

據住戶表示，該婦人生前時常坐在社區1樓休息，但已經好幾日都沒有看見她的蹤影，直至今日住處飄出異常的臭味，才趕緊通知管委會報警。另一名住戶指出，該婦人上週曾在社區內昏倒，住戶叫了救護車，但她醒來後不願意就醫，旁人勸說後她卻拉下口罩爭論，只好讓她回家。

據警方指出，由於家屬對於婦人死因並無疑慮，也強調她1日還有與家人有聯繫。不過，警方比對資料後發現，該婦人並非列管之居家隔離對象，因此衛生所人員不一定會進行採檢。

有住戶質疑，衛生所人員到場相驗時，不一定會對死者進行快篩，是否成為社區感染之漏洞，即使有快篩且呈現陽性，在後續疫調困難度也非常高，因無人能確切掌握獨居老人的生活、健康狀況。

對此，一名基層員警指出，就目前雙北衛生、醫護、警消之人力吃緊，若要掌握所有死亡的獨居長者生前狀況、行蹤，需調閱監視器一一調查，若每一案件全部查下去需耗費大量時間成本。

此外，針對住戶擔心該婦人生前密切接觸者無法被查出，根據中央對於疫調匡列規範，為確診者在發病前後3天接觸超過15分鐘以上者才會被匡列。

因此，若要針對死亡之確診者的疫調，需根據確診者最後一天出現時間、所在處，沿線調閱監視器調查，評估有無長時間接觸者、雙方是否戴口罩等因素，判斷是否匡列採檢。

至於有社區居民懷疑是不是因為染疫，尚待新北衛生跟警察機關進一步調查與釐清。