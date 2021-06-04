快訊／職場傳染源達16%！侯友宜：嚴格異地辦公、隱匿疫情重罰

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布國内新增341例，為339例本土個案、2例外移入個案，另有校正回歸本土個案133例，總計474例。各縣市中，新北市227例為最多。新北市長侯友宜喊話企業主，嚴格配合防疫措施。

市府公布近日感染源調查，600筆資訊中，家人親屬高達40.7％、不明感染源24.9％，職場16.38%，市場及賣場5.93％，萬華5.75％，醫院及養護機構則3.48％，朋友則佔2.26％。

因此，侯友宜呼籲，新北企業「同舟一命」，應落實工廠排輪班、異地辦公，關閉公共場域、嚴禁共餐，設例隔板遮簾、防止擴散的風險，若有異常就通報，絕不能隱匿疫情。

侯友宜說明，服務對象為與家內確診者接觸之老幼障礙者、無法獨自前往篩站快篩。由醫師、護理師到宅快篩或是快篩陽性者即做PCR檢測。

侯友宜在新北防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋992例，中和697例，三重537例，新莊406例，永和346例，土城338例，新店223例。

侯友宜表示，三級警戒已經三週，可能面對新一波高峰疫情，市府將全力以赴，盼能儘早恢復正常生活。近日新莊、汐止疫情稍有升溫，需特別注意，保持低度活動，鎖住傳播鏈。

指揮中心稍早公布國內新增341例確定病例，分別為339例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。自去年累計至今，國內確診已破萬，已有10446例。